“Citas con especialistas a $42 mil”: el tarifario que publicó el Ministerio de Salud y que luego borró

En la noche del martes 23 de abril, la página del Ministerio de Salud publicó un borrador del decreto tarifario, que busca sustituir el actual régimen para que en un periodo de tres meses, se establezca los honorarios que deberán recibir los médicos en el país. Este documento tiene como objetivo que se hagan los comentarios necesarios para se realice las modificaciones que se tengan que hacer; no obstante, tan solo unas horas de estar publicado, bajaron el escrito.

Todo parece indicar que las críticas que generó el contenido del tarifario, hizo que desde el ministerio se quitara el borrador. En este mismo se incluían los precios que se cobraría por los servicios y procedimientos médicos.

Lo llamativo y que generó todo tipo de controversias, fueron los valores de consultas médicas, donde ciudadanos catalogaron de “pauperizar” el sistema de salud.

“Consultas a 10 mil pesos, citas con especialistas a 42 mil pesos, punción lumbar 18.000. Se debe proteger al talento humano, sus familias y los pacientes”, escribió una cuenta relacionada a pacientes Colombia.

Por su parte, el excandidato presidencial y quien fuera ministro de Salud en el gobierno de Juan Manuel Santos, Alejandro Gaviria, criticó fuertemente este decreto:

“El manual tarifario que publicó el Ministerio de Salud, de ser adoptado, llevaría a muchos hospitales a la quiebra con consecuencias nefastas sobre la atención. Parece diseñado como una venganza contra las IPS privadas y con la intención de segregar la atención en salud”, dijo el académico.

Por su parte, la exministra de Salud de Petro, Carolina Corcho, también se refirió al tarifario, señalando que tiene “errores y desfases”, además de exigir que el mismo ministerio “debe explicar al país por qué se publicó dicho documento”.

“Apreciados colegas, he leído partes del documento borrador que ha rotado como manual tarifario, tiene evidentes errores y desfases. No obstante fue retirado ayer mismo por el Ministerio de Salud, que a mi juicio debe explicar al país por qué se publicó dicho documento y por qué se retira”, dijo la exjefe de la cartera quien pidió no caer en “desinformación”, ya que no es un escrito que esté “vigente legalmente”.