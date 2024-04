“Quemaron los recibos de energía”: Liga de Usuarios y ciudadanos marcharon contra las altas tarifas de energía en Barranquilla

Más de tres mil personas van de camino a la Plaza de la Paz en Barranquilla en una marcha en protesta contra las altas tarifas del servicio de energía eléctrica en el Caribe por parte de las empresas Air-e y Afinia. Además los manifestantes están en contra del aumento del kilovatio hora en el Caribe colombiano que pasaría de $1.050 a casi $1.500.

Por su parte, Norman Alarcón, coordinador de la Liga de Usuarios en la región Caribe expresó a PUBLIMETRO que en el Caribe se debe tener un régimen tarifario igual que el del interior del país, que en la Costa es un 37 por ciento por encima del resto del país. “Esto es inhumano”, afirmó.

Además el líder de la Liga de Usuarios expuso que “en este momento no sabemos de cuánto será el aumento en las tarifas, producto de incremento del precio en bolsa, hasta que llegue el recibo. Se está hablando del aumento en las tarifas, pero de lo que no se está hablando es de que en la costa tenemos un régimen especial contra los usuarios. Tampoco se está hablando de las opciones tarifarias que nos están cobrando desde la pandemia, y ahora se viene el nuevo aumento porque se incrementó el precio en bolsa, o sea que estamos hablando de un efecto multiplicador de la tarifa. Por eso protestaremos este 11 de abril en los siete departamentos de la Costa”.

Y agregó que “se requiere que el Gobierno nacional tenga la voluntad política que hasta ahora no ha exhibido porque no ha habido una discusión con las fuerzas vivas de la región. Hay que recordar la vez del Gobierno con el pueblo en Cartagena el presidente Petro no ingresó al salón donde se haría el debate de las tarifas. El Gobierno Petro no ha definido una posición clara frente a las tarifas impagables en los siete departamentos de la región Caribe.

Por su parte, la internacionalista y politóloga Karol Solís Menco, otra de las líderes de la marcha afirmó que en la Costa Caribe se “se come en un hogar promedio o se paga el recibo de energía”. “Esta marcha es un llamado a combatir el descarado robo de energía, que es un delito y no una viveza. La acción egoísta de algunos está afectando el bolsillo de todos. ¡Esto no es justo! No importa cómo lo quieran justificar”, respondió la empresa.

La cifra: Un 37 por ciento han aumentado las tarifas de energía en el Caribe por encima del resto del país.