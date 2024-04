Este jueves 11 de abril será la marcha contra las altas tarifas de energía en la Costa Caribe

Distintas organizaciones civiles han convocado a diversas marchas en Barranquilla, Riohacha, Cartagena y Santa Marta en rechazo a las elevadas tarifas de energía en la región Caribe y como muestra de desaprobación hacia la empresa Air-e y Afinia, encargada del servicio eléctrico. Las manifestaciones simultáneas están programadas para el próximo jueves 11 de abril.

Estas acciones fueron anunciadas luego de la decepción provocada por la ausencia del presidente Gustavo Petro en una reunión con líderes regionales, donde se buscaban soluciones a la problemática energética.

En Barranquilla, la protesta comenzará alrededor de las 4:00 p.m. y partirá desde la estatua de Joe Arroyo, cerca del Estadio Romelio Martínez, con dirección a la Plaza de la Paz.

En Santa Marta, el punto de encuentro será la Plaza de Bolívar a las 3:00 p.m., finalizando en las oficinas de Air-e en Prado Plaza.

Se espera la participación de los departamentos de Córdoba, Sucre y Cesar en esta jornada de protesta.

La movilización busca visibilizar el malestar de la comunidad frente a las políticas tarifarias y la calidad del servicio eléctrico en la región.

Valledupar

Fecha: Jueves, 11 de abril 2024

Hora: 8.00 A.M

Punto de encuentro: Oficinas Afinia, Calle 17 Cra. 14 Esquina

Acompaña Iván Villazón con su éxito “Apagando focos”

Cartagena

Fecha: Jueves, 11 de abril 2024

Hora: 4:00 PM

Punto de encuentro: Plaza de la Paz. Habrá quema simbólica quema de facturas

Santa Marta

Fecha: Jueves, 11 Abril 2024

Hora: 4:00 PM

Punto de encuentro: Parque de Bolívar

Cierre: CC Prado Plaza (Oficinas de Air-e)

Sincelejo

Fecha: Jueves, 11 de abril 2024

Hora: 5: 00 PM

Punto de encuentro: Frente de las oficinas de AFINIA.

La semana pasada se dio a conocer un nuevo incremento en las tarifas de energía, el cual afectaría a los habitantes de la región Caribe. Según información técnica, el incremento se presenta debido a la falta de lluvias derivadas por el fenómeno de El Niño, lo que desencadena una baja en los niveles de los embalses e impacta directamente en el precio de la energía en bolsa.

Ante esto, el alcalde de Cartagena Dumek Turbay publicó en su cuenta de X: “Con esta nefasta noticia, el kilovatio hora en el Caribe colombiano pasaría de $1.050 a casi $1.500, un incremento yo diría que inhumano y de magnitudes negativas inimaginables para la economía de las familias de todos los estratos”.

Por su parte, Norman Alarcón, coordinador de la Liga de Usuarios en la región Caribe expresó al diario El Universal: “En este momento no sabemos de cuánto será el aumento en las tarifas, producto de incremento del precio en bolsa, hasta que llegue el recibo. Se está hablando del aumento en las tarifas, pero de lo que no se está hablando es de que en la costa tenemos un régimen especial contra los usuarios. Tampoco se está hablando de las opciones tarifarias que nos están cobrando desde la pandemia, y ahora se viene el nuevo aumento porque se incrementó el precio en bolsa, o sea que estamos hablando de un efecto multiplicador de la tarifa. Por eso protestaremos el 11 de abril en los siete departamentos de la Costa”.

Y concluyó: “Se requiere que el Gobierno nacional tenga la voluntad política que hasta ahora no ha exhibido porque no ha habido una discusión con las fuerzas vivas de la región. Hay que recordar la vez del Gobierno con el Pueblo en Cartagena el presidente Petro no ingresó al salón donde se haría el debate de las tarifas. El Gobierno Petro no ha definido una posición clara frente a las tarifas impagables en los siete departamentos de la región Caribe.