¿Se acaba la novela? Hollman Morris es designado como nuevo director de RTVC

Desde la Casa de Nariño se confirmó que Hollman Morris, actual subgerente de televisión del sistema de medios públicos, será nombrado gerente de RTVC cuando se oficialice la salida de Nórida Rodríguez. En los últimos días, el presidente Gustavo Petro le pidió la renuncia a la funcionaria por denuncias de posible corrupción en contratación y varias investigaciones que la Procuraduría abrió en su contra.

La salida de Rodríguez de RTVC la tomó por sorpresa y generó polémica en redes sociales por la forma en que se le informó del despido. Rodríguez fue notificada en vivo mientas estaba dando una entrevista para El Espectador en la que aseguraba que no saldría del cargo. De igual forma, los medios de comunicación fueron notificados con varias horas de anticipación.

El pasado miércoles habló sobre Morris, con quien tuvo una relación compleja por la intención del periodista de dirigir el sistema de medios públicos. “Hollman no me ha dado instrucciones a mí, jamás, que no se atreva”, aseguró. “Mi relación con Hollman es cordial, claramente él preferiría estar donde estoy yo, pero el presidente me designó a mí”, aseguró para Caracol Radio.

Con la noticia de su reemplazo, Morris ganó el pulso por el poder en RTVC, a pesar de que desde distintos sectores le piden al presidente Gustavo Petro que retire al periodista de puestos de poder por sus antecedentes de acoso, abuso y maltrato contra sus subalternas.

¿Por qué la Procuraduría investiga a funcionarios de RTVC?

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra Nórida Rodríguez y Jorge Luis Arzuaga Cadena, gerente y subgerente de Soporte Corporativo de RTVC, respectivamente, por posibles irregularidades en materia de contratación que se estarían presentando desde mayo de 2023.

Arzuaga está en la lupa de la Procuraduría por el contrato que RTVC firmó con la Agencia Nacional de Tierras por más de 15 mil millones de pesos, supuestamente para ofrecer servicios de logística y eventos, algo en que, según la Procuraduría, RTVC no tiene experiencia. En este caso el sistema de medios públicos contrató a una empresa privada para que ejecutara el contrato.

“A pesar de las alertas que se hicieron desde el área administrativa, en total se pagaron más de 4.200 millones de pesos de manera anticipada a la empresa elegida por Arzuaga, haciendo uso de recursos propios de RTVC y dejando en riesgo el presupuesto de la entidad, pues no fue sino hasta finales de 2023 que los medios públicos recibieron los recursos de la Agencia de Tierras”, indicó el informe de la Procuraduría en el que aseguran que Arzuaga pagó a destiempo a la empresa que tercerizó la ejecución del contrato.