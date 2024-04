Nórida Rodríguez no sabía de la solicitud de renuncia y se enteró en una entrevista en vivo, esta fue su reacción

La Presidencia de la República ha solicitado la renuncia de Nórida Rodríguez Muñoz, gerente de RTVC, tras denuncias de supuestas irregularidades en la entidad. Según la información, Rodríguez debe presentar su renuncia a la Junta Directiva de RTVC o al presidente Gustavo Petro.

Cabe mencionar que desde el mes de marzo la polémica sobre la salida de Nórida había tomado auge debido a las denuncias que expuso en primer momento la WRadio, en donde el medio mostró presuntas irregularidades en la gestión de la gerente y el subgerente, Jorge Luis Arzuaga Cadena.

Desde marzo, La W ha señalado que Jorge Luis Arzuaga Cadena, subgerente de Soporte Corporativo nombrado por Rodríguez, tiene un control considerable en RTVC. Varias fuentes indican que Arzuaga ejerce un poder real sobre las decisiones, mientras que Rodríguez busca su aprobación en cualquier asunto. Además, se mencionan irregularidades graves, como contratación direccionada, nepotismo y violación de normativas anticorrupción.

Un ejemplo mencionado es la suspensión de una licitación de casi 9.000 millones de pesos en septiembre de 2023, por orden de Arzuaga, para la implementación de emisoras de paz, encargadas a RTVC desde el acuerdo con las FARC en 2016. Arzuaga ignoró recomendaciones para un proceso transparente y exigió un convenio con la Agencia Nacional Digital, que carece de experiencia en ese campo.

Nórida Rodríguez aseguró que no le notificaron su salida

En medio del escándalo también se conoció por medio de una entrevista, que la gerente de RTVC dio en El Espectador, que la también actriz no conocía su salida del cargo. Rodríguez aseguró que no ha presentado su renuncia y que tampoco ha recibido una solicitud en ese sentido por parte del mandatario.

“No le he renunciado al presidente (Petro) y no me han solicitado la renuncia, pero hago lo que el presidente disponga. Este cargo está a su disposición”, afirmó Rodríguez en la entrevista.

Sin embargo, fuentes en la Casa de Nariño confirmaron a medios que sí se le pidió la renuncia desde la presidencia. Además, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic) emitió un comunicado en el que se da a entender que habrá un cambio en la gerencia de los medios públicos, aunque no se ha informado oficialmente a Rodríguez sobre esto.

MinTIC revisará el funcionamiento de RTVC tras la salida de Nórida Rodríguez

El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) ha anunciado que llevará a cabo una revisión exhaustiva del funcionamiento de Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC) tras la salida de Nórida Rodríguez de la gerencia de la entidad.

En un comunicado emitido por el MinTIC, se afirmó que “ante la decisión de la Presidencia de hacer un cambio en la dirección de RTVC, el Ministerio TIC ratifica su compromiso por seguir trabajando por el fortalecimiento de esta entidad y de los medios públicos”. Además, se añadió que “tras esta decisión, el Ministerio revisará y fortalecerá el correcto funcionamiento de RTVC y trabajará en la transformación que necesita el sistema de medios públicos”.