Presidente Petro señala a “amigos de Duque” y “exmilitares” de buscar “tumbar al Gobierno”

En una intervención pública que hizo en el municipio de Ayapel, Córdoba, el presidente Gustavo Petro se refirió a la fuerte oposición que ha recibidio por parte de múltiples sectores políticos durante los últimos meses.

Entre otras cosas, señaló a los antiguos funcionarios del Gobierno del expresidente Iván Duque de obstaculizar las propuestas de cambio que está intentando impulsar el actual Gobierno.

“Se reúnen los amigos de Duque con los exmilitares que él puso, con los exministros que él puso, con los congresistas que él puso, con los funcionarios del poder judicial que él puso, en primerísimo lugar el fiscal Barbosa, no para discutir la política con el Gobierno, sino para ver cómo se tumba al Gobierno”, aseguró el primer mandatario.

A su vez, mencionó el difícil tránsito que han tenido las reformas sociales que ha radicado en el Congreso de la República. “Se salen, no hay quórum, sabotean. Hasta estamos viendo congresistas financiados por una multinacional extranjera, que eso lo prohibió la Constitución, dedicada al sistema de salud”, dijo el presidente Petro. Y agregó que estos legisladores han estado interviniendo en los debates relacionados con el sistema de salud.

Las declaraciones del primer mandatario se dan poco después de que la Corte Constitucional tomara la decisión de tumbar otro de los decretos que el Gobierno Nacional había expedido con la intención de mejorar las condiciones sanitarias, sociales y económicas del departamento de La Guajira.

Así mismo, las reformas sociales que están haciendo su tránsito en el Congreso de la República están pasando por un momento difícil. Quizás la más crítica es la de salud. Recientemente, la mayoría de los congresistas de la Comisión Séptima del Senado, firmó una ponencia negativa que, de aprobarse, hundiría ese proyecto de ley.

La respuesta del expresidente Duque

En su cuenta de X (antes Twitter) el expresidente Duque le contestó al primer mandatario y rechazó sus afirmaciones. “No más mentiras, no más calumnias y no más falsedades. Jamás he promovido golpes de Estado, ni mucho menos apelo a puñaladas por la espalda para dañar el orden institucional”, aseveró el exmandatario.

Y señaló que sus esfuerzos políticos se han dado en el marco de la democracia. Luego, aprovechó para tirarle pullas al presidente Petro por el papel que cumplió cuando era opositor.

“Más bien, los que promovieron bloqueos, vandalismo y destrucción, que tiren la primera piedra porque son los que han buscado la ruptura institucional y ahora pretenden hacerlo violando la Constitución”, aseguró el expresidente Duque.