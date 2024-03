Reforma a la salud quedó en la cuerda floja: el proyecto de ley está a punto de hundirse

La reforma a la salud, uno de los proyectos de ley más representativos del Gobierno del presidente Gustavo Petro, podría hundirse después de un anuncio que hicieron siete congresistas de la Comisión Séptima del Senado de la República.

Por medio de un comunicado, siete senadores de esa célula legislativa anunciaron que radicaron una ponencia negativa con el fin de que la iniciativa sea archivada. Entre los firmantes del documento están Lorena Ríos Cuellar (Colombia Justa Libres), Honorio Henríquez y Alirio Barrera (Centro Democrático), Nadia Blel Scaff y José Alfredo Marín (Partido Conservador), Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal) y Berenice Bedoya (Partido ASI).

(Lea también: Renunció Amelia Pérez, una de las ternadas para la elección de fiscal general).

Recomendados

En su comunicado, citaron seis motivos por los cuales consideraron que el proyecto de ley de la reforma a la salud no es viable. Para empezar, señalaron que se trata de una iniciativa regresiva para los derechos adquiridos por los ciudadanos colombianos.

“Coarta la libertad de elección ya que los usuarios no podrán elegir el prestador de servicios de salud, no determina de manera clara y precisa la ruta de atención al paciente, ni la entrega de medicamentos. No garantiza la continuidad de la atención para los pacientes de alto costo poniendo en riesgo la salud y la vida de millones de colombianos”, indicaron los senadores en su comunicado.

En segunda instancia, recordaron que por lo pronto el Gobierno Nacional no ha conseguido que el Ministerio de Hacienda le dé su aval fiscal a lo que proponer la reforma.

(Además: ‘Satanás’ tendría amenazados a guardias y directora de la cárcel La Tramacúa: estas eran sus exigencias).

También indicaron que no está reconociendo lo logrado por el actual sistema de salud. “Ocasionando incertidumbre respecto de la responsabilidad por la atención de los usuarios, caos en la remisión de pacientes, pago de incapacidades y licencias, además omite regular el procedimiento de medicina laboral. Hoy en día un colombiano tiene aseguramiento en salud desde antes de nacer, la reforma no lo reconoce y no lo plantea así”, señalaron los senadores en su comunicado.

Esto, argumentaron los senadores, se pone mas de manifiesto en la medida en que el proyecto no lograría resolver los problemas que tienen los colombianos en acceso a los servicios sanitarios.

“Si todo lo relacionado con la salud no está cubierto, el gasto de los hogares en salud aumenta, los colombianos tendrán que destinar más recursos para garantizar su salud y esto aumentará los índices de pobreza. No mejora las condiciones del talento humano en salud, no resuelve la eficiencia y celeridad requeridas, ni elimina brechas de atención en zonas rurales y dispersas”, anotaron.

(Siga con: En dura carta, Mancuso se despachó contra Uribe y dijo que lo extraditó por “miedo a la verdad”).

Por último, indicaron que el proyecto de ley no tiene mecanismos para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos, no ha sido producto del consenso a nivel nacional, pues estaría desconociendo algunas preocupaciones de distintos sectores.

La ponencia negativa firmada por estos congresistas representa un reto enorme para el Gobierno y deja a la reforma a la salud en cuidados intensivos, pues tienen 7 de los 14 votos que hay en la Comisión Séptima del Senado y, para que el proyecto pase, se requieren ocho votos.