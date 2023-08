¿Qué implica la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz? Esto explicó Carlos Velandia, promotor de paz

El presidente Gustavo Petro firmó la resolución que se designa de manera oficial al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz. Esta decisión, que ya había sido anunciada por el jefe de Estado semanas atrás, causó una fuerte polarización entre los diferentes sectores políticos del país. A pesar de eso, la designación de Mancuso como actor que aportará a la “verdad” será una realidad y hará parte de la consolidación de la política de paz total que adelanta el gobierno actual. En este artículo reunimos las implicaciones más relevantes de su designación.

Según el Gobierno, Mancuso aportará en el proceso de construcción de la verdad, facilitando información relacionada a grupos ilegales que, con su accionar criminal, vulneraron la vida y los derechos de los pobladores de múltiples regiones del terrario nacional.

Es clave recordar que el exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), compareció ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) donde dio a entender que actuó como actor clave en complicidad con la fuerza pública durante el conflicto armado, donde decenas de personas perdieron la vida. Ese explosivo detalle revelado puso a ‘tambalear’ a importantes políticos y personalidades de la vida pública, quienes ahora se oponen a la participación de Mancuso en asuntos de paz.

Mancuso -quien originalmente está sujeto a Justicia y Paz, un modelo de justicia producto del proceso de paz con los paramilitares- dijo que desde el desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), se les filtraba información sobre “personas que se consideraban objetivo militar, como estudiantes de universidades públicas, liderazgos sociales, integrantes LGBTI+, etc.”

Esos datos ‘levantaron ampolla’ entre los sectores más conservadores de la política colombiana. Especialmente entre aquellos personajes afines al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Desde esa orilla política no bajan a Salvatore Mancuso de “mentiroso”. Sin embargo, a pesar de los múltiples intentos por deslegitimar sus declaraciones, el exparamilitar se ofreció de manera “voluntaria” a cooperar con la Ley de Paz Total, y el presidente avaló su decisión rápidamente.

“Designar como gestor de paz al señor Salvatore Mancuso Gómez para que conforme al sistema jurídico de protección de los Derechos Humanos y vigencia del Derecho internacional Humanitario, contribuya con su conocimiento y experiencia al diseño de procesos de desarme colectivo de los grupos ilegales que actúan en todo territorio nacional, priorizando las zonas donde ejercicio su actividad criminal”, advierte uno de los apartes de la resolución que firmó el presidente.

Aunque el asunto está siendo gestionado con éxito, hubo un apartado de la designación que alarmó a la opinión pública. Salvatore Mancuso quedará en libertad al llegar a Colombia.

Como era de esperarse, ese punto desató una tormenta política, por lo que el mismo ministro de Justicia, Néstor Osuna, salió a dar explicaciones. Dijo que aunque Mancuso quedará en libertad, “no quedará libre de sus procesos con la justicia”. Es decir, el sujeto deberá comparecer ante las autoridades y cumplir ciertas normas.

“El señor Salvatore Mancuso Gómez firmará un acta ante la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en la cual se comprometerá a asistir personalmente a las diligencias judiciales en Colombia y a rendir informe sobre las actividades desarrolladas en la calidad de gestor de paz, el cual será dirigido a la Oficina del Alto Comisionado para La Paz”.

El tema despertó el interés de la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, quien salió a cuestionar la decisión del presidente. Aseguró que Mancuso “está pidiendo decir la verdad que no dijo en Justicia y Paz, ante la JEP” y cuestionó “quién le puede creer que sea gestor de paz a una persona que está eludiendo asumir su responsabilidad”.

Publimetro Colombia conversó con Carlos Velandia, promotor de paz que ha acompañado los diálogos con el ELN de tres gobiernos. En el pasado se desempeñó como comandante del frente Domingo Laín de esa misma guerrilla, en el departamento de Arauca. Tras ser capturado y cumplir una condena, emprendió un nuevo rumbo como promotor de paz.

Publimetro Colombia (P.C): ¿Qué implica la designación de Mancuso como gestor de paz?

Carlos Velandia (C.V): “Lo inmediato que uno reconoce es que a través de la gestoría de paz se ha parado la violencia, y parando la violencia para la máquina de hacer víctimas, lo cual esto es una cosa que debe ser valorada. Es decir, el primer efecto de esa designación es que puede contribuir a parar la violencia en grupos que actualmente pueden generar víctimas y generar dolor y eso debe ser de buen recibo”.

(C.V): “En segundo lugar, la presencia de él (Salvatore Mancuso) en este tipo de procesos va a ayudar a que él puda aportar en verdad. Con lo cual las víctimas van a rehacer sus vidas en cierta forma, porque van a poder conocer muchos detalles sobre episodios en los que él tuvo responsabilidad, de modo que creo yo que es más violencia que lo que se pierde. Obviamente, es una decisión difícil de digerir, pero él puede contribuir a la paz y puede contribuir a la verdad”.

(P.C):¿Quiénes temen por la designación de Mancuso como gestor de paz?

(C.V): “Hay unos sectores que tienen, que sienten gran temor de que él cuente cosas que sucedieron en las que pueden resultar involucradas y hay otras personas que hasta el momento no han sido mencionadas. Yo creo que esos son los sectores que quisieran que él no viniera al país y que no contara la verdad. Al país le falta eso, la verdad. Sobre todo porque nos puede ayudar a cerrar las heridas en un conflicto abierto”.

(C.V): “Yo creo que el país tiene que ser un poco más abierto a reconocer que este tipo de decisiones que son difíciles de digerir, pero que son necesarias sobre todo cuando se trata de hacer la paz con todos, porque se necesita también enviar mensajes en todas las direcciones, no solamente a la paz con las guerrillas, sino también con las organizaciones, que en cierta forma han defendido los intereses de las derechas. Esta es otra manera de ayudar a cerrar el conflicto y las violencias en Colombia”.