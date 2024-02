“De nada he hablado con Mancuso en la vida”: Álvaro Uribe tras llegada del exjefe paramilitar

Salvatore Mancuso ya se encuentra en una celda en el pabellón de extraditables, en la cárcel La Picota en Bogotá. Un equipo de más de 60 guardas entrenados por la Embajada de Estados Unidos, cámaras de vigilancia 24 horas y comida especial para evitar envenenamiento, son algunas de las medidas de seguridad tomadas por el INPEC.

El exjefe de las Autodefensas (AUC), arribó al país tras ser extraditado junto a 108 migrantes, en un avión desde Estados Unidos, donde cumplió una condena de 15 años y 10 meses por narcotráfico.

A su llegada, se conocieron las primeras declaraciones que consignó en una carta, donde aseguró que es “consciente de las complejidades del contexto actual, asumo este desafío con la determinación de contribuir al diálogo y al entendimiento mutuo. Reconozco que el camino hacia la reconciliación no es fácil, pero estoy dispuesto a enfrentar estos retos con integridad y convicción”.

Mancuso tendrá que afrontar procesos en tres jurisdicciones distintas: Fiscalía; Justicia y Paz que lo condenó a 40 años de prisión; y ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tribunal que lo aceptó de manera excepcional en noviembre de 2023, por asesinatos, masacres, desplazamientos forzados, magnicidios, y demás hechos criminales.

Precisamente parte de sus comparecimientos sobre su participación en el conflicto como agente paramilitar, ha salpicado a figuras políticas, del Estado y fuerza pública.

En audiencias reservadas en la JEP, mencionó a Álvaro Uribe, señalando que “siempre supo sobre la operación” de la masacre del El Aro y La Granja en el noroeste antioqueño.

Asimismo, sobre Santiago Uribe y la creación del Bloque Metro y el asesinato de Jesús María Valle, un crimen al que sus enemigos le han achacado negligencia al expresidente cuando era Gobernador de Antioquia, a pesar de las advertencias del asesinado abogado y defensor de Derechos Humanos, sobre la inminente masacre de El Aro.

Tras llegada de Salvatore Mancuso a Colombia, Álvaro Uribe se pronunció

Con un video de más de 5 minutos grabado desde su finca, el expresidente Álvaro Uribe se pronunció ante el arribo de Salvatore Mancuso al país.

El exprimer mandatario, aseguró que “Mancuso miente, jamás se reunió conmigo, nos saludamos pocas veces por mi vinculación con Montería. No tuvimos conversaciones”.

Dijo, que no recibió financiación alguna por parte de las AUC en su campaña presidencial, tal como lo denunció Mancuso. “En la campaña presidencial me negué a reunirme con él como quedó públicamente establecido. Y también públicamente desautoricé que me apoyara en Barrancabermeja, como me había dicho el padre De Roux. Nunca entró a la casa del Ubérrimo. He tenido seguridad oficial, nunca privada, desde 1988. De nada he hablado con Mancuso en la vida”.

Finalmente, Uribe señaló que “para que sus viejos enemigos lo traigan al país, Mancuso ha hecho méritos de acusarme, de mentir. Todo lo he enfrentado. (...) Qué raro, me acusan de paramilitar, los extradité, y el único paramilitar que dice haberse reunido conmigo es Mancuso”.