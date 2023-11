“Siempre supo de la operación en El Aro”: Mancuso habló sobre Álvaro Uribe ante la JEP y este le respondió

Hace 26 años paramilitares del Bloque Mineros llevaron a cabo la masacre en El Aro, Ituango, donde 17 personas fueron asesinadas y otras desplazadas de sus propiedades. La búsqueda de la verdad por parte de las víctimas ha estado marcada por un largo proceso lleno de escándalos mediáticos que han salpicado a quienes, en su momento, se desempeñaron como altos funcionarios de la vida pública.

Recientemente, durante una audiencia reservada en la JEP, Salvatore Mancuso afirmó que la masacre podría haber sido ordenada por Pedro Juan Moreno, secretario de Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Lo que causó sorpresa es que el exjefe paramilitar señalóque Uribe “siempre supo sobre la operación”.

“El Aro, yo estuve previo al Aro, porque el Aro sí va a ser desde el 96, reunido en la oficina del general Manosalva allá me encontré al general Ramírez, entre otras cosas, Iván Ramírez me lo encontré en la oficina de Elena y él me había mandado a hablar con el general Manosalva”, señaló Salvatore Mancuso.

De acuerdo con el exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso, el expresidente Álvaro Uribe Vélez tendría conocimiento, según se dice, de estos acontecimientos.

“Fue Iván Ramírez quien me manda para que organice y coordine la operación que nos pide Pedro Juan Moreno, y Pedro Juan Moreno viene a nombre de Uribe, Uribe se ha reunido conmigo, y yo me reuní con el coronel Raúl Suárez, comandante de la Policía de Córdoba, me llevó a reunirme a la finca de Uribe, el gobernador Uribe para aquel momento, y Uribe siempre tuvo conocimiento de la operación del Aro”, agregó Mancuso.

Minutos después de ese pronunciamiento, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se defendió de los señalamientos.

“Este bandido de Salvatore Mancuso ahora cambia de versiones sobre el Aro para justificar el beneficio de la creación dolosa de la teoría bisagra de la JEP-FARC”, sentenció Uribe en su cuenta de X. Además, no dudó en anunciar que tomará medidas al respecto “lo agregaré a las denuncias en Estados Unidos y ante la Fiscalía de Colombia”, concluye.