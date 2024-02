Margarita Rosa de Francisco se enfureció con Darcy Quinn por este duro comentario

Margarita Rosa de Francisco es una actriz, colombiana que ha participado en numerosas producciones televisivas y cinematográficas. Es reconocida por su papel protagónico en la telenovela “Café con aroma de mujer” y por ser una de las figuras más influyentes en el mundo artístico.

Además, Margarita también es una activista comprometida con diferentes causas sociales. Ha luchado por los derechos de las mujeres, los niños y los pueblos indígenas. También ha sido una voz importante en la defensa de los derechos sociales y el medio ambiente.

Por otro lado, Darcy Quinn es una periodista colombiana que ha trabajado en medios como Caracol Televisión y Caracol Radio. Es conocida por su estilo directo y por ser una de las voces más críticas del periodismo colombiano.

Ambas mujeres han dejado huella en la televisión colombiana por su talento y dedicación. Margarita Rosa de Francisco ha sido galardonada con múltiples premios, mientras que Darcy Quinn ha sido reconocida por su labor periodística en varias ocasiones.

Margarita Rosa de Francisco se convirtió en tendencia recientemente en las redes sociales, luego de que tuvo una discrepancia con la periodista Darcy Quinn, ya que esta aseguró que la reconocida actriz colombiana se encontraba asilada actualmente en Estados Unidos.

Desde donde trinas hoy ? Desde los cayos ? Porque no nos hablas de tu estatus de asilada en USA ? Asilada y perseguida por quien? Háblanos del puesto que tiene tu hermana en el consulado de miami ? @Margaritarosadf https://t.co/BJp9QKrAgX — Darcy Quinn (@darcyquinnr) February 25, 2024

La elección de la nueva fiscal y los posibles impedimentos que tendría Amelia Pérez si llegara a ser elegida por la Corte Suprema de Justicia para dirigir el ente acusador fue lo que detonó el enfrentamiento entre ambas figuras públicas.

“Trino desde diferentes partes del mundo, porque he empezado a trabajar en una serie de televisión. No estoy asilada. Vivo hace quince años con mi compañero holandés en un país capitalista porque no soy comunista”, indicó inicialmente.

La artista, sin embargo, no paró ahí y este lunes, 26 de febrero, compartió otro contundente mensaje en su cuenta personal de X (Twitter).

“¿De dónde habrá salido lo de asilada? Así van mintiendo a diestra y siniestra, diciendo cualquier cosa sin ningún rigor periodístico”, señaló De Francisco, quien no desaprovechó el momento para criticar a Darcy Quinn por estar compartiendo información si verificar.

