La peligrosa dieta que hizo Margarita Rosa para bajar de peso y por la que terminó hospitalizada

Margarita Rosa de Francisco, reconocida actriz gracias a sus papeles protagónicos en la televisión colombiana en los años 80′s, lanzó su nuevo texto, ‘Margarita va sola’. Un compilado de escritos de sus columnas más leídas y otras que no ha publicado y son inéditas. “No pensé que lo iba a publicar. Por eso fluía la escritura”. El lanzamiento lo realizó el sábado 22 de abril durante la Feria del Libro en Corferias y este domingo, a partir de las 5 de la tarde, será la jornada de firmas.

Margarita Rosa de Francisco contó la peligrosa dieta que usó y por la que terminó hospitalizada

La también reina de belleza, Margarita Rosa de Francisco, se considera una adicta al ejercicio, a causa de sus estudios de ballet clásico en el Conservatorio de Cali. Sin embargo, esto en exceso le pasó factura.

En entrevista con el programa La Red Caracol, contó que ha intentado con apoyo psicológico, aceptar el aspecto de su cuerpo. “Es una enfermedad mental. Ya no le gasto más psicólogo a eso. Ya me quedé así. Lo he intentado”, dijo.

Fue en medio de su proceso que afrontó una crisis relacionada con su trabajo en 2018, cuando de Francisco decidió hacer la peligrosa dieta ‘Keto’, con el objetivo, afirmó, de verse más delgada en cámara durante el rodaje de una serie.

“Lo hice sin saber y con esta estupidez, porque las mujeres no deben hacer esto, de tener la idea de que en cámara uno se ve más gordo. Entonces yo tengo que por lo menos estar 2 o 3 kilos por debajo del peso que debería tener cuando tengo estos compromisos de televisión. Es matarme haciendo ejercicio y bajarle a los carbos a lo que da de 2 a 3 meses ”.

A pesar de ello, señaló, “esta vez me quedó grande y el cuerpo no me aguantó tan fácil. Colapse un día. Adentro sentía como si tenía un motor. Pensé que tenía ansiedad. Y pedí que me llevaran al médico”.

De esta manera, tuvo que ser hospitalizada en una Clínica de Armenia, donde se recuperó satisfactoriamente.