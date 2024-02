Hombres reconocen sufrir acoso sexual callejero en Bogotá y revelan datos sorprendentes

La Veeduría Distrital de Bogotá presentó los resultados de una encuesta que entrega indicios significativos sobre la forma en cómo perciben los hombres el acoso sexual callejero en la capital. Según datos recopilados, aunque 6 de cada 10 hombres manifestaron haber sido víctimas de acoso sexual callejero en algún momento de su vida, un gran porcentaje de ellos aseguran no sentirse inseguros en espacios, donde por lo general, se presentan estas situaciones.

Este ejercicio de muestreo se realizó tras conocer las alarmantes respuestas que entregaron las mujeres, donde 9 de cada 10 señalaron sentir miedo a sufrir alguna agresión en el espacio y transporte público.

La mayoría de los sujetos a los que se les preguntó, reconocieron que los agresores por lo general son hombres. Un 38% de los participantes señalaron a otros hombres como sus agresores.

Además, un 25,7% reconoció a su agresor como una persona de la comunidad LGTBIQ+, y un 24,2% a una mujer. Solo un 7,8% señaló a las autoridades policiales y trabajadores del transporte público.

Estos resultados reflejan que tanto mujeres como hombres reconocen implícitamente el acoso sexual como una manifestación de violencia de género.

Datos relevantes que entregaron los hombres en la encuesta

El 84,4% está de acuerdo en que las entidades competentes deberían promover programas educativos en colegios.

El 79,3% coincide en la importancia de llevar a cabo campañas para fomentar la denuncia.

El 74,7% opina que TransMilenio debería contar con un sistema de denuncia y atención para estos casos.

El 73,7% sugiere concienciar a las víctimas de que no deben avergonzarse y que deben denunciar.

El 72,2% considera que la ciudadanía debe intervenir en situaciones de acoso sexual callejero.

El 68,8% reconoce que la sociedad debe reaccionar ante comportamientos que generalmente se consideran inapropiados.

El 51,5% coincide en que las entidades competentes deberían organizar talleres sobre nuevas masculinidades en distintos grupos, gremios y asociaciones.

Publimetro Colombia habló con Viviana Barberena, veedora distrital de Bogotá. En diálogo con este medio explicó los resultados de la encuesta y aclaró cómo influye el machismo en las situaciones de acoso sexual callejero.

Publimetro Colombia (P.C): ¿Esta encuesta confirma las graves consecuencias que viven las mujeres por el acoso? Es decir, ¿están los acosadores enquistados dentro de la masculinidad?

Viviana Barberena (V.B): “Si usted me lo pregunta desde ese punto de vista, sí. Ellos incluso reconocen que las más agredidas son las mujeres. Sin embargo, los hombres también manifestaron sentirse y haber tenido alguna vez una situación de acoso. La diferencia es que un gran porcentaje de ellos se sienten mucho más seguros”.

(P.C): El 25,7% de los encuestados identificó a su agresor como una persona de la comunidad LGBTIQ+, ¿cómo interpretan esos resultados?

(V.B): “Estamos todavía haciendo un análisis, pero encontramos algunas coincidencias y digamos no simplemente con este pedazo de la encuesta, sino también porque 8 de cada 10 hombres han presenciado acosos, y en su gran mayoría contra mujeres (67,6%). El 50% dijo no haber intervenido, y 9 de cada 10 considera que sí hay que intervenir, pero están esperando que lo haga un tercero. Entonces, lo realmente preocupante no es focalizarse en una población, sino ver que aunque la gran mayoría coincide en que hay que penalizar el acoso, muy pocos no saben cómo actuar ante esta situación”.

(P.C): ¿Cómo se refleja el machismo en los resultados de la encuesta?

(V.B): “Tenemos un problema de machismo. El asunto está muy patronizado en los hombres, y la verdad, es el mismo machismo que ellos reconocen. Imagínese, todos los encuestados dicen que debe ser penalizado, otros manifiestan que deberían hacer trabajo comunitario. Es decir, reconocen que hay algo muy grave y lo reflejan cuando es contra ellos”.

(P.C): ¿Por qué es importante esta encuesta? ¿En qué se debería trabajar?

(V.B): “Yo resumiría esto en tres importantes pilares. En primer lugar, los hombres reconocen el acoso sexual como violencia de género; lo segundo, los hombres consideran que ese tipo de prácticas deben ser castigadas, incluso penalmente; lo tercero, es que hay que seguir trabajando las nuevas masculinidades. Incluso desde los niños, en los colegios. Se necesita una ruta más articulada para saber qué hacer en esos casos en los cuales incluso ellos consideran que debería intervenir la sociedad”.

“Nosotros insistimos para que las instituciones trabajen mejor, que se trabaje desde las nuevas masculinidades, incluso desde la infancia. Que haya una definición legal de lo que se entiende por acoso sexual callejero, para llegar incluso a la sanción de tipo penal”.

“Yo creo que esto sí nos va mostrando que necesitamos trabajar mucho más profundamente en este tema a nivel de la sociedad, para poder avanzar frente a ese machismo tan acentuado que tenemos, porque de todas maneras y a pesar de que ellos lo reconocen, la proporción entre lo que acosan a una mujer y lo que acosan a un hombre no se puede comparar. No tiene punto de comparación”.