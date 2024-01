“No ordené ningún polígrafo”: Laura Sarabia durante interrogatorio sobre caso de Marelbys Meza

Laura Sarabia se presentó ante la Fiscalía para participar en un interrogatorio relacionado con el caso del polígrafo aplicado a su exniñera, Marelbys Meza. Afirmó que solicitó ser interrogada, renunciando a su derecho a permanecer en silencio, y negó haber ordenado la realización del polígrafo o haber tenido la iniciativa de hacerlo.

Antes de responder a las preguntas de la Fiscalía, Sarabia expresó: “Hoy vengo a responder todas y cada una de las preguntas de la Fiscalía, renunciando a mi derecho a guardar silencio y así poder despejar cualquier duda que tengan los investigadores. Reitero, no ordené, no podía hacerlo y no fue iniciativa mía ningún polígrafo.”

Además, anunció su intención de emprender acciones legales contra aquellos que la difamaron, motivo por el cual fue citada por la Fiscalía para el próximo 24 de enero. Su abogado ya había confirmado previamente, a través de un comunicado, que Sarabia no ejercería su derecho legal y constitucional a guardar silencio.

Cabe destacar que, en la misma solicitud, Laura Sarabia había pedido ser interrogada en la Fiscalía sobre el caso del polígrafo aplicado a Marelbys Meza. Asimismo, su abogado solicitó que la directora de Prosperidad Social fuera atendida el 18 de enero de 2024, por motivos de agenda, fecha que fue aceptada por el ente acusador.

Así habrían sido las chuzadas contra Marelbys Meza

Revista Semana reveló el año pasado los videos de lo que habría sido la prueba a la que sometieron a Meza sin ser funcionaria del Estado. Dicho procedimiento fue aplicado en el sótano de un edificio ubicado al frente de la Casa de Nariño y los encargados de realizarla fueron policías que estarían adscritos a la Presidencia, y en específico el subintendente Jhon Alexander Sacristán. Por esta diligencia, la hoy directora de Prosperidad Social, es investigada.

En las imágenes se puede ver a la mujer sentada en una silla y con varios cables alrededor de su cuerpo, al inicio se logra notar que Meza estaba bastante nerviosa, pues respiraba con dificultad. El procedimiento fue grabado en dos videos, uno de hora y 39 minutos y otro de 48 minutos.

Según lo que se conoce Meza fue sometida al polígrafo el pasado 30 de enero de 2023, luego de que la exjefe de Gabinete asegurara que le habían hurtado dinero en efectivo, en las primeras declaraciones Sarabia había manifestado que se trataban de 4.000 dólares; sin embargo, en la versión que dio a la Fiscalía esta cifra se cambió a 7.000 dólares.