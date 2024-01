Podrá pagar el impuesto predial en Bucaramanga hasta con 20% de descuento: ¿cómo sabe si aplica?

Este domingo 28 de enero, el Concejo de Bucaramanga aprobó el descuento del 20% y otro del 10% en el pago del impuesto predial del 2024, que se paga anualmente y pertenece a los dueños de los inmuebles o predios que superen el valor de los 16 salarios mínimos vigentes.

Una de las finalidades del descuento es mitigar el impacto financiero de los contribuyentes, luego de analizar el Proyecto de Acuerdo 001-2024.

En el documento emitido por el Concejo de Bucaramanga, se acordó un alivio fiscal con un descuento del 20% en el impuesto predial unificado, de esta manera, las personas tendrán plazo para acceder a los beneficios hasta el 31 de marzo del 2024.

“Se aprobó en el Concejo los descuentos que, como administración municipal, buscamos para aliviar el bolsillo de los contribuyentes de más de 100 mil predios cobijados con la actualización catastral. Hasta el 31 de marzo con 20% de descuento a los que les aplica la actualización, y 10% para los que ya se les cobró en 2019. Con estos recursos garantizaremos inversión en seguridad, educación y salud”, indicó el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán.

El descuento del 20% aplicará a 117.369 dueños de casas, lotes y apartamentos que van a tener una actualización catastral en más de 50% este año, pues no se cobra desde el 2019.

Por su parte, el secretario de Hacienda de Bucaramanga, indicó en Blu Radio, que los descuentos son de acuerdo municipal y se beneficiarán a las personas dentro de los sectores 2, 4 y 5, por lo que la mitad de los predios están ubicados en Bucaramanga, en su mayoría en el sector de Morrorico.

Es de importancia que sepa que las personas que no puedan realizar el pago antes del 31 de marzo, podrán solicitar pagarlo en once cuotas, pero no tendrán derecho a un descuento, aunque sí podrán hacer las consignaciones sin intereses.

Por otro lado, también se aprobó un descuento del 10% sobre la liquidación del impuesto predial, el cual será válido para contribuyentes que se acojan al pago oportuno y que se vieron afectados por la actualización catastral.