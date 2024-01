Cerraron uno de los diez mejores bares del mundo en Cartagena por orden de la Alcaldía

Siguen las quejas entre los trabajadores y administradores de los establecimientos nocturnos en el Centro Histórico de Cartagena, luego de los operativos realizados por la Alcaldía de la ciudad.

En esta ocasión, el restaurante-bar Alquímico expresó su descontento por el operativo llevado a cabo por la administración distrital. Según sus declaraciones, funcionarios de la Alcaldía cerraron el establecimiento a las 9 p.m., de este jueves alegando supuestas infracciones a las reglas del Cuerpo de Bomberos, a pesar de que el lugar estaba lleno, expulsando a todos los clientes.

Cerraron el premiado bar Alquímico en Cartagena por orden de la Alcaldía

Cabe recordar que el año pasado The 50 Best Bars publicó el prestigioso listado de los mejores bares de esta categoría que se ubican en los primeros 50 puestos entre los mejores del mundo de 2023. El colombiano Alquímico, ubicado en Cartagena, se llevó el reconocimiento al mejor de Latinoamérica.

El establecimiento afirmó haber renovado los permisos de Bomberos en noviembre del año pasado, cumpliendo con todas las recomendaciones dadas en ese momento. Aseguran tener un acto administrativo vigente hasta el próximo 30 de noviembre de 2024.

Desde Alquímico, expresaron su frustración: “En lugar de hacer prevención, comunicar los cambios para cumplir con las nuevas reglas (que no están escritas en ningún lado), van a los sitios, cierran y no podemos hacer nada. El cierre es hasta que el inspector levante el acta”.

Además, señalaron que la forma de trabajar de la Alcaldía de Cartagena no es la adecuada y que, de continuar así, considerarán irse de Cartagena para poder trabajar de manera honesta y contribuir al país. El cierre del establecimiento ha afectado a 80 trabajadores y sus respectivas familias.

¿Qué dijo la Alcaldía de Cartagena?

En respuesta, Bruno Hernández, secretario del Interior y Convivencia Ciudadana, indicó que en Cartagena es necesario cumplir con las normas y que, en el marco de los operativos, se habló con el personal del bar sobre las molestias que generaban en la calle, la ocupación del espacio público y otras situaciones.

A pesar de ello, los problemas persistieron. Tras una inspección del Cuerpo de Bomberos, se encontraron presuntas irregularidades que llevaron a la imposición de un comparendo por parte de la Policía Nacional. Hernández destacó que los propietarios tienen el derecho de apelar ante una inspección de policía, que determinará si el lugar cumple con los requisitos para su funcionamiento.

Sobre Alquímico en Cartagena

Alquímico hizo historia al recibir el premio Ketel One Sustainable Bar Award en 2020 durante la ceremonia virtual de The World’s 50 Best Bars. Este reconocimiento representó la primera vez que tal honor se otorgaba a un establecimiento latinoamericano, marcando un hito para la región. Además, la posición de Alquímico en el puesto No. 47 señaló el debut de un bar colombiano en la prestigiosa lista.

En una entrevista con 50 Best, Jean Trinh, dueño del bar, compartió su perspectiva progresista mientras se tomaba un descanso de explorar los territorios del norte de Colombia en busca de nuevos productores y artesanos. La ideología sostenible de Alquímico ha contribuido a su reconocimiento internacional y destaca su compromiso con prácticas responsables en la industria de la hospitalidad.