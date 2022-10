En Cartagena está el mejor bar de Sudamérica ¿Conozca cuál es?

Fueron escogidos los mejores lugares de la The World’s 50 Best Bars y entre los ganadores premiaron como el mejor bar de Sudamérica, patrocinado por Tía María, al Alquímico ubicado en Cartagena.

“La planta baja es el corazón de la operación, un lugar lleno de energía con música a todo volumen, mucho baile y una gran lista de cócteles progresivos, que muestra la diversidad biológica y el sabor potencial del país. Un piso más arriba, los clásicos internacionales reciben un toque colombiano. Y si lo que necesita es aire fresco, también hay una gran azotea, con otra lista de bebidas única”, describe la lista sobre el lugar, que además de tener una variada locación, en sus niveles ofrece los mejores cocteles acompañados de la mejor vista de Cartagena desde su terraza.

“Alquímico es un concepto que nos transporta a una práctica antigua, basada en la transformación de los procesos naturales a fin de mejorar la materia”, detalla el bar en su reseña, que además ofrece experimentos sensoriales. “Nuestra misión es promover la cultura local, integrando varias barras con cócteles exclusivos a base de infusiones experimentales y platos propios, inspirados en recetas del mundo, con ingredientes y técnicas colombianas”.

Los espacios de Alquímico en Cartagena

Ubicado en una caserona completa en el Centro Histórico este lugar cuenta con una instalación de ensueño. En el primer piso se encuentra la mansión estilo años 20 donde se reúne la esencia del lugar con coctelería de autor, en el segundo piso o balcón está el espacio para coctelería clásica y en el tercer piso o terraza se encuentra el espacio ideal para la coctelería tropical Tiki.

Cabe destacar que Alquímico se sitúa actualmente en el puesto 10 de la lista de The World’s 50 Best Bars 2022 a nivel mundial

Trayectoria de Alquímico en la lista The World’s 50 Best Bars

Cabe recordar que Alquímico recibió el premio Ketel One Sustainable Bar Award en 2020 en la ceremonia virtual The World’s 50 Best Bars. Era la primera vez que el honor se otorgaba a un local latinoamericano, mientras que la posición de Alquímico en el No. 47 también marcó el debut de un bar colombiano en la lista. 50 Best se reunió con el dueño del bar, Jean Trinh, mientras se tomaba un descanso de recorrer los territorios del norte de Colombia en busca de nuevos productores y artesanos para hablar sobre la ideología progresista de su bar.

En ese momento Alquímico fue el primer local de Colombia en la lista The World’s 50 Best Bars. “Nos han pasado muchas cosas aquí en los últimos meses y hemos hecho algunos cambios importantes”, dice Jean Trinh, el propietario francés del bar Cartagena. “Trasladamos a todo el equipo a nuestra finca en Filandia y tomamos algunas decisiones importantes que, con suerte, definirán el futuro de nuestro bar. Ganar el Ketel One Sustainable Bar Award ha sido lo mejor que nos ha podido pasar. Me muestra a mí y a mi equipo que lo que estamos haciendo y las decisiones que estamos tomando están siendo reconocidas a nivel mundial. También ha abierto la puerta a bares colombianos en la lista de los 50 mejores y espero que el nuestro sea el primero de muchos”, detalló en ese momento.

