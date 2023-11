En Colombia está uno de los diez mejores bares del mundo ¿Conozca cuál es?

The 50 Best Bars publicó el prestigioso listado de los mejores bares de esta categoría que se ubican en los primeros 50 puestos entre los mejores del mundo de 2023. El colombiano Alquímico, ubicado en Cartagena, se llevó el reconocimiento al mejor de Latinoamérica.

Alquímico ocupó la casilla nueve de este selecto grupo. Su propuesta busca llevar los sabores de Colombia al mundo a través de un concepto que transporta a una práctica antigua, así lo describe el bar en su página web. Y The 50 Best Bars se ha convertido en una gran vitrina para lograr este objetivo.

“Es un honor ser reconocido como uno de los @50bestbars por colegas, amigos, profesionales que respetamos tanto, seres humanos que amamos. Hacer parte de la lista de los #Worlds50BestBars es fruto de años de trabajo y de pasión a diario de todos los miembros del maravilloso equipo que tenemos en Cartagena y en la finca en #Filandia”, escribieron en sus redes.

Conozca el bar en la lista entre los diez mejores del mundo y está en Colombia

También explica que cada piso del establecimiento es una experiencia. En la primera planta invitan a un viaje por las regiones de Colombia y los ingredientes característicos de cada una de ellas. En el segundo piso los visitantes ya se encuentran con los clásicos de la coctelería con un toque colombiano usando productos, frutas y sabores locales. También hay un rooftop donde a través de los tragos se rinde un homenaje a los ingredientes sembrados en la propia finca de Alquímico.

¿Dónde queda Alquímico en Cartagena?

El bar es una casona republicana dentro del centro histórico de Cartagena de Indias y abre de lunes a domingo, desde las 6:00 de la tarde. Está ubicado en un predio colonial que hace parte de la obra del arquitecto francés Gastón Lelarge, conocido también por obras de gran relevancia como el castillo Marroquín, el Palacio de San Francisco y el Club Cartagena.

Este lugar cuenta con una instalación de ensueño. En el primer piso se encuentra la mansión estilo años 20 donde se reúne la esencia del lugar con coctelería de autor, en el segundo piso o balcón está el espacio para coctelería clásica y en el tercer piso o terraza se encuentra el espacio ideal para la coctelería tropical Tiki.

Por otro lado, el bar que llevó el título de el mejor del mundo fue Sips, un bar de cócteles y adornado con colores pasteles de Barcelona, España.

Para leer: Vacaciones de receso en Cartagena y Santa Marta: conozca las opciones de pasadía de sol, piscina y playa

Trayectoria de Alquímico en la lista The World’s 50 Best Bars

Cabe recordar que Alquímico recibió el premio Ketel One Sustainable Bar Award en 2020 en la ceremonia virtual The World’s 50 Best Bars. Era la primera vez que el honor se otorgaba a un local latinoamericano, mientras que la posición de Alquímico en el No. 47 también marcó el debut de un bar colombiano en la lista. 50 Best se reunió con el dueño del bar, Jean Trinh, mientras se tomaba un descanso de recorrer los territorios del norte de Colombia en busca de nuevos productores y artesanos para hablar sobre la ideología progresista de su bar.