¿Duelo de izquierda? Bolívar y Barreras se enfrentaron por la nueva serie de Sofía Vergara en Netflix

Roy Barreras fue un senador del partido de la U y logró convertirse en el presidente del Senado con la elección de Gustavo Petro como presidente de Colombia, pero tuvo que dejar su cargo de lado por presuntos problemas de corrupción. Además de su carrera política, es un médico de renombre y ha trabajado en el campo de la medicina por más de 30 años.

Gustavo Bolívar es conocido por ser el creador de la exitosa serie de televisión “Sin tetas no hay paraíso”, pero su carrera va mucho más allá de eso. Él es un defensor de los derechos humanos y ha luchado por la legalización de la marihuana en Colombia.

Además de ser un escritor y guionista talentoso, también ha incursionado en la política, siendo elegido como senador en el 2018 y candidato a la alcaldía en el 2023.

Ahora bien, la serie “Griselda”, producción que narra la historia de la narcotraficante colombiana Griselda Blanco que se estrenará el 25 de enero, está generando varias polémicas y una de ellas es la de Gustavo Bolívar y Roy Barreras.

[ ¿Cae más fácil un mentiroso que un cojo? Geraldine Fernández explicó por qué dijo mentiras sobre película de Studio Ghibli ]

“Escriben y estrenan narco series en las que la imagen de Colombia queda por el piso. ¿Griselda Blanco, Colombia, tierra de sicarios y de cocaína? ¡Esa es la imagen de Colombia que exportan!”, escribió Roy Barreras en el tuit que abrió la polémica con Gustavo Bolívar en la red social X.

Ante este comentario Gustavo Bolívar, creador de la serie “Sin tetas no hay paraíso”, le respondió:: “Qué fue primero: ¿El corrupto o el que cuenta la historia del corrupto? ¿El narco o el que cuenta la historia del narco? ¿Para no afectar la imagen deben escritores y cineastas tapar la verdad? ¿No es mejor que el corrupto deje de robar, el narco de traficar y el asesino de matar?”, haciendo referencia que los problemas de Colombia no se basan en contar las historias, sino los personajes reales que hacen de estas historias una realidad.

[ “Suegra”: Hijos de Arelys Henao cautivan en redes ]