De nuevo, el presidente del senado Roy Barreras, hombre clave para sacar las reformas adelante en el Legislativo, se fue en contra de la ministra de Salud, Carolina Corcho en una entrevista publicada por el diario El Tiempo este sábado.

“La ministra Corcho, que es una ministra ideologizada, tiene desafortunadamente una característica, que no es buena y no es justa en ningún ministro, y es la arrogancia. Ella rompe el diálogo, impone sus decisiones, no escucha ni siquiera a sus pares en el gabinete, no escucha a los gremios y los descalifica y alimenta una especie de reforma revanchista contra lo que llaman la oligarquía”, aseguró a El Tiempo en una entrevista que será publicada este domingo.

“La ministra Corcho es arrogante”: Roy Barreras opinó en contra de la funcionaria

Y añadió que “yo creo que la ministra Corcho desautorizó al Presidente, porque hace dos semanas se dio un paso positivo hacia la transición. El Presidente va a defender, y yo lo acompaño en eso, una reforma a la salud que haga un sistema más justo, pero el Presidente y el gobierno anunciaron que las EPS no desaparecerían. Son 30 años de experiencia en sistemas de calidad, en sistemas de información en línea, en sistemas de distribución de medicamentos, en sistemas de administración de las redes y en resultados eficaces”, comentó Barreras.

Otra entrevista de Barreras en contra de Corcho

Cabe recordar que no es la primera vez que Barreras se va en contra de Corcho hace pocos días en una entrevista concedida a Noticias Caracol, Barreras fue claro en que apoya la reforma a la salud porque “las EPS deberían desaparecer para dar paso a unas administradoras del régimen de beneficios (...)”.

Además precisó que no tiene ninguna contradicción con las directrices de Petro, pero sí las tiene con algunas ministras.

En este punto puso dos ejemplos: de un lado dijo que la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, tiene en sus manos las reformas laboral y pensional, y pese a ser una mujer de izquierda, en las calles “no se ve” el conflicto que sí ha provocado la reforma a la salud.

“¿Pero por qué pasa lo contrario con esta última? “La diferencia es que esa ministra (de Trabajo) dialoga, la de Salud no dialoga”.

Por eso Barreras invitó a la minsalud, Carolina Corcho, a entender que es ministra de “50 millones de colombianos” y no de la ONG donde trabajaba y “ni siquiera del Pacto Histórico”, concluyó.