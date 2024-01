Supuesto golpe de Estado a Petro: ¿quién originó la polémica y qué ha dicho la Policía Nacional?

Las sospechas sobre un presunto golpe de Estado al presidente Petro tomaron fuerza en las recientes horas, luego de que un medio de comunicación diera a conocer un supuesto complot orquestado por Carlos Alonso Lucio, exintegrante de la guerrilla del M-19, en contra de varias imágenes del actual mandatario colombiano.

Ante las posibles amenazas registradas en documentos de inteligencia de la Policía Nacional que advierten sobre la posibilidad de un golpe para desestabilizar al Gobierno, el excongresista, Carlos Alonso Lucio, habló sobre esta tentativa en medio de una entrevista con la directora de la Revista Semana, Vicky Dávila.

En este diálogo, Carlos Alfonso aseguró que era una completa ‘ridiculez’ que se entienda por un golpe de Estado al derecho de dar su opinión. “Aquí no existe ninguna conspiración. Están llamando golpe de Estado a una figura constitucional, el juicio político”, señaló el exsenador.

“Es todo lo contrario. No es ningún golpe de Estado (al presidente Petro). Es una acusación sumamente grave, porque me está acusando el Gobierno de un delito. Es una ridiculez”, agregó.

Sin embargo, frente a los informes de inteligencia, el director de la Policía Nacional, el general William René Salamanca, se pronunció al respecto y aseguró que “Es una información que se encuentra en proceso de verificación”.

No obstante, en relación con estos documentos, el exparlamentario señalado indicó frente a Dávila que: “Un verdadero informe de inteligencia le ha debido decir a Petro que la desestabilización que se está viendo la ha provocado él y las investigaciones que hay sobre los delitos que cometieron en la campaña. Lo que ha desestabilizado al gobierno es haber puesto a Colombia como el primer amigo de la dictadura de Nicolás Maduro”.

Pero a esta polémica le resultó otro vértice, pues el excongresista manifestó que ahora siente temor por su vida tras la mal interpretación del Gobierno sobre sus manifestaciones. Fue por ello que en medio de la entrevista con el medio citado, Carlos Alfonso reflejó su preocupación acerca de lo que le puede significar el hecho: “No tengo seguridad, ando solo. Soy un ciudadano. Todo lo que he hecho es escribir y plantear lo que pienso, no más. No voy a pedirle seguridad al Gobierno Nacional. Cualquier cosa que pase contra mí es indudablemente responsabilidad de Gustavo Petro”, dijo el expalamentario.