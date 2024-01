Presidente Petro finalmente sí llegó a Suiza para asistir al Foro Económico Mundial, ¿por qué cambió de opinión?

El presidente Gustavo Petro finalmente aterrizó en Davos, Suiza, para asistir al Foro Económico Mundial. Cabe mencionar que el mandatario había cancelado su participación por algunos contratiempos en el acto de posesión del nuevo presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León.

Le puede interesar: ¿Esa ‘platica’ se perdió? Presidencia defendió el alquiler de casa en Suiza por valor de $4.588 millones de pesos

Sin embargo, a tan solo algunas horas de conocerse la polémica decisión de que el presidente colombiano no asistiría al Foro, se desató en las redes sociales una oleada de comentarios y cuestionamientos sobre el alquiler de una costosa casa en Suiza, la cual habría valido cerca de un millón de un franco suizo (equivalentes a 1,1 millones de dólares) donde la delegación colombiana se hospedaría mientras asistía al evento.

Le puede interesar: “Sí yo fui un bandido”: Carlos Lehder se confesó sobre su pasado criminal y su libro acerca del Cartel de Medellín

No obstante, esta casa solo tomó relevancia luego de que el jefe de Estado confirmara que no asistiría al Foro por algunos retrasos en su agenda que tuvieron que ver con la investidura de Arévalo. Es necesario precisar que durante el acto de posesión de guatemalteco se presentaron algunos desórdenes públicos que obligaron a retrasar el acto de posesión por un presunto golpe de Estado que amenazaba la seguridad del evento. Fue por esta razón que el presidente Petro manifestó que no se iría de Guatemala hasta que se lograra la posesión de su homólogo centroamericano.

Le puede interesar: Ojo al nuevo recorte de la jornada laboral este 2024, ¿cuándo comienza y qué sectores deberán asumirlo?

Tal acto se logró llevar a cabo hasta las dos de la madrugada, lo que retrasó la agenda de vuelos del presidente colombiano, quien ante tales imprevistos anunció que no viajaría a Davos porque no alcanzaría al asistir al grueso del Foro que, por ende, no se justificaba tal viaje.

Presidente Petro finalmente asistirá al Foro Económico Mundial, en Suiza

Pese al anuncio de que no asistiría al evento, el mandatario llegó sobre las tres de la madrugada a la ciudad de Davos, en Suiza, en su avión presidencial.

“Vamos a Davos, tenemos el tiempo. Pensábamos que íbamos a seguir hoy en la misma circunstancia (la demora en la investidura de Arévalo), pero liberado ya el problema del Gobierno constitucional de Guatemala vamos hacia Davos, tenemos el tiempo suficiente”, expresó el jefe de Estado.