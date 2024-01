Ojo al nuevo recorte de la jornada laboral este 2024, ¿cuándo comienza y qué sectores deberán asumirlo?

Los empleados y empleadores deberán ajustar, nuevamente, su jornada laboral, esto con el propósito de que para este 2024 se reduzcan las horas de trabajo y queden en 46 horas semanales. Cabe recordar que a mediados del 2023 la jornada se redujo una hora, pasando de 48 a 47 horas semanales.

Este recorte en las horas laborales se debe a la puesta en acción de la Ley 2101 de 2021, que busca que la jornada laboral para el 2026 sea de 42 horas semanales. Sin embargo, para llegar a esta meta, se propuso que durante los siguientes años el recorte sea progresivo, con el fin de que la calidad de vida de los trabajadores se vea favorecida, así como la productividad de las empresas.

Durante este 2024 los empleadores deberán reducir una hora a la jornada semanal, para acatar la nueva Ley. Por consiguiente, aquí le contamos cuándo se estará aplicando este ajuste.

Cuándo se reducirá la jornada de trabajo este 2024

Si bien el cambio es progresivo, y cada año se debe reducir una hora semanal, es prudente recordar que el primer ajuste se hizo el 15 de julio de 2023, por lo que el siguiente recorte se prevé para el 15 de julio 2024

Quiénes deberán asumir la reducción de la jornada laboral

De acuerdo a la Ley, los trabajadores del sector privado serán los beneficiados con este recorte y que tengan contrato con empresas privadas con algunas excepciones.

Frente a los empleados del sector público, la ley no cobija a aquellos que estén vinculados bajo el Código Sustantivo del Trabajo. Otras de las excepciones que no deberán contemplar el ajuste son quienes no trabajen ocho horas al día, es decir, que cumplan con medio tiempo o menores de edad con permisos para trabajar.

Adicionalmente, la Ley también es clara en que los empleados no sufrirá de disminuciones salariales relacionadas con la disminución de la jornada laboral.