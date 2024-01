“Ella se dejó dar cuchillo”: video reveló el momento exacto del feminicidio de una mujer en Santander

José Aníbal Melgarejo, de 59 años de edad, sería el presunto feminicida de Stefany Pulido, una mujer que rondaba los 40 años, oriunda de Venezuela y quien es la primera víctima de feminicidio de este 2024 en Santander.

Las autoridades dieron con la captura del sujeto en flagrancia y se le imputó delito de feminicidio agravado, quien habría apuñalado a la mujer 14 veces con un arma cortopunzante.

También podría leer: Sicario asesinó a un joven delante de varias personas en Cali y huyó como si nada

La mujer habría fallecido en manos del sujeto el 02 de enero del 2024, pero once días después se conoció el video exacto del asesinato.

Le puede interesar: Hombre abusaba sexualmente de su tía y la amenazaba con un cuchillo, Policía logró su captura en Santander

En el video que se conoció y fue difundido en redes sociales, se observa a la pareja discutir y de un momento a otro, el hombre la sostiene por el cuello y le propina al menos 10 puñaladas, luego entran a la habitación y sigue hiriéndola.

La mujer intenta defenderse y se le escucha gritar, diciéndole que parara, a lo que el hombre contestó, “yo no quería hacerle daño, yo no quería hacerle daño”.

Lea más: Sujetos estarían cobrando peaje a máquinas de rescate para dejar atender la emergencia en la vía Quibdó

Al parecer, uno de los administradores del establecimiento aparece y le grita a otra persona que llamen a la policía. “¿Cómo me la va a cortar aquí en el negocio?”, le dice al sujeto.

Finalmente se escucha decir al responsable. “Yo ya me voy a la casa. No pasa nada. No llame a una ambulancia, ya no la necesita”, mientras la mujer estaba tirada en el piso casi moribunda.

Lea también: Tragedia en la vía Quibdó-Medellín: revelan videos del momento exacto del derrumbe que tapó vehículos