Con ayuda de inteligencia artificial, ladrones robaron más de 3 millones de una cuenta de Nequi

Sin duda alguna, con la llegada de las plataformas de banca y billeteras digitales, los ladrones han inventado formas cada vez más creativas de engañar y robar a los usuarios de dichas aplicaciones, esta vez la herramienta fue una inteligencia artificial y la víctima del robo perdió tres millones de pesos de su cuenta de Nequi.

Según reveló Brian Rodríguez, el afectado, a las cámaras de CityNoticias fue víctima de suplantación de identidad. Brian se percató de los problemas de su cuenta luego de que otro usuario le fuese a hacer una transferencia y se percatara que el número de Brian no estaba asociado a ninguna cuenta; la víctima del robo advirtió de que efectivamente su cuenta no existía. Aunque Brian trató de recuperar su billetera virtual, no lo logró y lo que la plataforma le brindó como solución, fue enviarle un correo para verificar los movimientos de su cuenta, pero el correo nunca llegó.

Cuando Brian se volvió a contactar con la plataforma, Nequi le informó que fue víctima de un cyber ataque con ayuda de aplicaciones de inteligencia artificial, programas que usaron para hacer sus fotografías se movieran, y lograr verificar la identidad para tener acceso a la billetera digital, de este modo desocuparon su cuenta. La víctima expresó que se encuentra muy afectado, pues es la cuenta en la que recibe su nómina y la mayoría de sus ingresos por su trabajo como fotógrafo: “no tengo como pagar arriendo, ni mercado, tengo una niña de 8 meses y no tengo para sus pañales”.

Amigos, mucho cuidado con @Nequi. Si reciben dinero en esta app, vayan sacándolo por seguridad. A mí me robaron 3 millones de pesos y me toca esperar a ver cuando se les dala gana de “reembolsarme el saldo”. https://t.co/Z9Tx93HlNZ — Brian Rodríguez. (@Briancrod_) January 3, 2024

