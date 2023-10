Nequi presentará cambios en estos días: revise las innovaciones que tendrá

Con cambios viene Nequi, los cuáles serán anunciados este miércoles 18 de octubre y que han sorprendido a los usuarios de esta popular plataforma financiera en el país. Esta decidió cambió sus colores y logo para sus productos y servicios en el país, según informaron diversos medios económicos.

#Atento | la plataforma financiera Nequi renovó su imagen pic.twitter.com/h1VwujoJft — Diario La República (@larepublica_co) October 18, 2023

Noticia en desarrollo.

A julio de este año, Nequi se consolida con más de 1.3 millones de tarjetahabientes que cuentan con su tarjeta débito Nequi Visa digital, de ellos, quienes cuenten con dispositivos móviles con sistema operativo Android podría de inmediato hacer uso de los pagos sin contacto, y quienes aún no la tengan podrán solicitarla desde la aplicación. La tecnología de pagos sin contacto estará disponible, inicialmente, para celulares con sistema operativo Android, y posteriormente para equipos con sistema iOS y para otros dispositivos que cuenten con tecnología NFC (Near Field Communication). Los usuarios que no tengan la Tarjeta Nequi Visa digital pueden solicitar la emisión desde la app en pocos minutos.

La seguridad y protección de la privacidad de los usuarios de Nequi es una prioridad. Por ello, Nequi integró la tecnología de Visa Token Service, lo que implica que todas las tarjetas habilitadas de manera virtual en la aplicación cuentan con un número virtual (token) que reemplaza la información sensible de la tarjeta por un código de seguridad dinámico. Ese token es exclusivo de cada dispositivo, proporcionando así una capa adicional de seguridad.

Para activar el pago sin contacto con la Tarjeta Nequi Visa, quienes ya han adquirido este producto, deben realizar los siguientes pasos:

1. Ingresar a la app Nequi en la sección ‘Tarjeta’.

2. Buscar en la sección el botón ‘pagar en datáfono’, ingresar y aceptar los términos y condiciones de uso (esto solo lo pide la primera vez).

3. Cuando se vaya a realizar el pago, se visualizará una notificación en la pantalla que indica que debe acercar el smartphone al datáfono para completar la transacción.

4. Velando por la seguridad de los usuarios y el cuidado de sus recursos, antes de realizar el pago siempre se solicitará autenticación biométrica sea huella o reconocimiento facial lo que garantizará que la persona dueña de la cuenta sea quien realice la transacción. También tendrá la opción de ingresar la clave del dispositivo. Asimismo, el usuario podrá pagar bajo esta modalidad en cualquier establecimiento sin necesidad de tener conexión a internet.