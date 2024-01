Gustavo Bolívar: “Valoren el privilegio de ser elegidos. Revolución sin honestidad no es revolución”

Este 1 de enero de 2024 en Colombia se llevaron a cabo diversos actos de posesión en los municipios del territorio nacional. Si bien, los más representativos estuvieron en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, el excandidato presidencial Gustavo Bolívar aprovechó sus redes sociales para enviar un mensaje bastante sensato a quienes comienzan un nuevo periodo como mandatarios locales.

Puede leer: Oración para suplicar por los buenos gobernantes y autoridades

Bolívar a través de su cuenta en ‘X’, hizo un llamado a los 32 gobernadores, 1.102 alcaldes, 12.072 concejales, 418 diputados y 6.885 ediles que llegan nuevos a su cargo para el 2024, según el político es clave que para que la ciudadanía vuelva a creer en la política nacional que los nuevos funcionarios eviten a toda costa robar.

“A alcaldes y gobernadores que arrancan hoy a trabajar por sus terruños, especialmente del Pacto Histórico: NO ROBEN No traicionen a sus pueblos. No avergüencen a sus hijos”, escribió el político y continuó: “Valoren el privilegio de ser elegidos. Revolución sin honestidad no es revolución. Que la historia los recuerde como transformadores, como buenos gobernantes a los que extrañarán sus pueblos y no como delincuentes”.

En esa misma línea, el político que se ha dedicado últimamente a ser una voz más sensata dentro de la corriente del Pacto Histórico, invitó también a los nuevos funcionarios a ser críticos con sus equipos y evitar que ellos también roben. “Rodee se bien. No basta con no robar sino también con no dejar robar. Robar no es solo hurtar dinero. El clientelismo, el nepotismo, el favorecimiento a financiadores de sus campañas, también son formas de corrupción”.

Lea también: “Lleno de odio y mentiras”: Juan Carlos Upegui sobre discurso de posesión de Federico Gutiérrez como alcalde de Medellín

Finalmente, felicitó a quienes quedaron electos y les deseó buenos mandatos y mucha conciencia para asumir los retos a los que se enfrentarán en los próximos 4 años.