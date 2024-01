“Estuvo un demonio”: alcalde de Cartagena pidió un “exorcismo” para su oficina antes de ocuparla

El comienzo del año trajo consigo cambios de liderazgo con las tomas de posesión de alcaldes y gobernadores recién electos en todo el país. Este proceso político habitualmente conlleva tensiones entre los líderes salientes y entrantes, como fue el caso en la alcaldía de Cartagena, donde el nuevo alcalde, Dumek Turbay Paz, hizo una solicitud inusual durante su primera intervención oficial.

Durante la ceremonia de posesión del Gabinete Distrital, Turbay Paz expresó abiertamente su desacuerdo con su predecesor, William Dau. En sus primeras palabras como alcalde de Cartagena, declaró que no estaba dispuesto a trabajar en un lugar que consideraba haber sido ocupado por un “demonio”, haciendo referencia al exmandatario.

“No hay forma de que entre a ese despacho, donde estuvo un demonio. Por ello le pido a la iglesia católica, y lo digo en serio, que haga un exorcismo”, explicó Turbay desde el Palacio de la Proclamación.

El alcalde de Cartagena le solicitó al nuevo gobernador de Bolívar, Yamil Arana, trabajar temporalmente desde otra sede. “Por ahora voy a trabajar acá en el Palacio de la Proclamación, ya le pedí permiso al Gobernador Arana (...) Cuando requiera un salón, un espacio, sé que voy a contar con el apoyo de Arana. No hay forma de que pueda poner un pie en ese escenario (Aduana), hasta que la Iglesia Católica no me ayude”, agregó el mandatario de Cartagena.