“Que no los roben”: Mónica Rodríguez arremetió en contra de quienes se aprovechan de los turistas en Cartagena

Durante los últimos meses la ciudad de Cartagena, ha sido protagonista de los titulares por hechos que no resaltan la belleza de su arquitectura y playas, lo contrario, han generado un estigma a los turistas por quienes se aprovechan de la ingenuidad para cobrar elevados precios por sus servicios. Ante esta situación, la reconocida periodista Mónica Rodríguez, decidió salir a dar su punto de vista al respecto con una fuerte declaración.

Ya son más de 1,4 millones de seguidores los que acumula Rodríguez en su cuenta de ‘X’, plataforma que aprovecha para realizar varias labores sociales, dentro de las que se resalta la más reciente, en la que la paisa decidió apoyar con su influencia en las redes a aquellos emprendedores que denunciaron estafas en la más reciente edición de la feria Buró, realizada en Bogotá.

Dentro de las declaraciones que destacan en su perfil, varias de ellas se relacionan a denunciar u opinar respecto a diferentes problemáticas que afectan al país. Precisamente la presentadora del noticiero central de Canal Uno, decidió repostear una noticia en la que se indica la llegada de más de 10.000 visitantes a las playas de la ‘Ciudad Amurallada’, provenientes de cinco cruceros que clavaran anclas en las playas de la capital de Bolívar para el cierre de este 2023.

Ante esto, Rodríguez comentó: “Cruzando los dedos para que no los roben”, declaraciones que desataron una gran conversación digital, en la que algunos internautas afirmaron: “Ojalá no les cobren una mojarra en dos millones”, “Tocará cruzar dedos de manos y pies porque son varios los tipos de robo en Cartagena”, “Deberían tener auditores, o policías, que estén pendientes de los servicios de los restaurantes”, y “Seguro va a pasar y no van a volver”, fueron algunas de las reacciones.

