‘Los Camilos’ de ‘Fucks News’ se fueron en contra de los que consideran los comediantes más “malos” de Colombia

El formato web de sátira y humor ‘Fucks News’, se ha convertido en uno de los programas digitales más vistos en YouTube Colombia. Precisamente, los miembros de este ‘noticreo’, los comediantes Camilo Pardo y Camilo Sánchez, revelaron, sin pelos en la lengua, la lista de humoristas y cuenta chistes a los que consideran son los más “malos” de Colombia

‘Los Camilos’, como millones de personas los conocen, fueron los más recientes invitados en el programa ‘Los Impresentables’, de la emisora ‘Los 40 Principales’ , dirigido por Valentina Taguado, Pipe Flórez y Roberto Cardona. Allí, quienes hacían parte de ‘Con Ánimo de Ofender’, decidieron contar algunos aspectos de su carrera y amistad, así como hacer un fuerte énfasis en las figuras de la farándula criolla que para ellos están sobrevalorados.

Sánchez fue contundente al señalar que para él,’Barbarita ’, personaje encarnado por César Corredor, que hace parte de ‘Sábados Felices’, debía estar en el listado de ‘mala comedia’, revelando de paso el gran disgusto que le había generado que Corredor hablará mal de ellos en alguna ocasión. A este miembro de la ‘Liga del Humor’, se sumaron Freddy Beltrán, Iván Mar ín y Suso EL Paspi.

Pero no solo la rama masculina de esta industria de entretenimiento ‘llevó del bulto’ con las declaraciones de Pardo y Sánchez, ya que para ambos, Carolina Cuervo, Liss Pereira , e incluso Flavia Dos Santos , quien tuvo un especial en Amazon Prime, llamado ‘Stand Up Sex’, le hicieron un daño al humor colombiano con sus trabajos en estas plataformas de streaming.

“A mí me da rabia; y a mí no me caen mal ellos, de hecho yo me los encuentro y hablamos. Pero me parece una mier** que son la cara de la comedia ante el mundo. (...) Entonces en otros países van a ver el especial y ven esa mier**. (...) Nos hacen quedar mal”, manifestó Sánchez.

