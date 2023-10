“Vayan Escoltados”: Comediantes de ‘Fucks News’ vuelven a Medellín con su show, tras ser vetados y amenazados

Luego de llenar el Movistar Arena de Bogotá y tener una exitosa gira por Australia, los comediantes Camilo Sánchez y Camilo Pardo, dieron a conocer recientemente una noticia que alegró, pero a la vez preocupó a sus millones de seguidores, el regreso de ‘Fucks News’ a Medellín; ciudad en la que estaban vetados y de la que provinieron varias amenazas en su contra.

Varios teatros, como el de la Universidad de Antioquia, se han mantenido en su posición de no prestar sus recintos a este show, al considerar que sus contenidos no deben estar relacionados con sus visiones, tomando la decisión de repudiar algunos actos de sus rutinas, como el involucrar la muerte de la DJ Valentina Trespalacios en sus chistes y relatos; o el fallecimiento de una mujer que fue atropellada por un bus de servicio público en la capital antioqueña.

Boletas Fucks News en Medellín

Ante esta negativa y la censura a la que se han sometido ‘Los Camilos’, decidieron llegar a un acuerdo con el centro de eventos La Macarena, para presentarse el próximo 29 de noviembre, evento cuya boletería estará a cargo de ‘La tiquetera’. Pero, aunque muchos mostraron su jolgorio por el hecho, algunos navegantes digitales les recomendaron tomar precauciones en su seguridad:

“¿Llegarán o entrarán en tanqueta del Esmad?”, “Entran a Medellin en avión y salen en maleta”, “Vayan Escoltados”, “Publiquen de una vez la segunda fecha, porque antes de que abran la convocatoria ya está vendido todo”, y “Tengan cuidado por allá”, fueron algunas de las reacciones de sus fánaticos.

