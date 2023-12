“¿Dónde está lo brutal?”: Presidente Petro contra Vicky Dávila por desestimar denuncias sobre trabajadoras con pañal en Van Camp’s

Tras polémica que se desató luego de que la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, asegurara en medio de una rueda de prensa el 27 diciembre que Seatech Internacional Inc, productora de la reconocida marca de atún Van Camp’s, hacia usar pañal a sus empleadas, varias figuras públicas han comentado sobre dicha denuncia, entre ellas el presidente Petro y la directora de la Revista Semana, Vicky Dávila.

Cabe mencionar que según las denuncias presentadas en contra de Van Camp’s se afirmó que la compañía descuenta de sus salarios el tiempo que las empleadas gastan en ir al baño, por lo que para evitar que sus ingresos sean reducidos, muchas han optado por usar pañal.

Tales declaraciones fueron respaldadas posteriormente por las aseveraciones que Daniel Polo, abogado del Sindicato Sinaltrainal (Sindicato Nacional del Sistema Agroalimentario), hizo en Caracol Radio, donde afirmó que dichas denuncias se vienen presentando desde marzo del 2023, luego de que una delegada realizara una visita a la compañía y se diera cuenta de las condiciones en las que presuntamente laboral las trabajadoras.

“Bien la empresa Seatech Internacional Inc no ha dado la orden directa de ponerse pañal, sí ha creado las condiciones para que eso ocurra, como han dicho las trabajadoras, descontándoles un descuento a su salario por cada vez que van al baño”, señaló el jurista.

Presidente Petro y Vicky Dávila se suman a la polémica de Van Camp’s

Ante las acusaciones, la empresa pesquera rechazó por medio de un comunicado que las afirmaciones de la ministra de Trabajo fueran ciertas y las calificó como un ataque y estigmatización a la empresa.

Vicky Dávila, una de las periodistas más reconocidas del país por su labor como directora de la Revista Semana, compartió la noticia sobre las declaraciones de la ministra en su cuenta de X. En la descripción, la periodista colocó que: “Ministra de Trabajo ataca brutalmente la empresa de atunes VanCamps y asegura que no dejan ir al baño a las trabajadoras y estas deben usar pañal”.

Ante estas palabras de la directora de Semana, el presidente Petro se refirió en especial al calificativo “Brutalmente” que usó Dávila y la cuestionó en su perfil de X escribiendo: “¿En dónde está lo brutal?”.

Como era de esperarse, la respuesta de Vicky no tardó en llegar y escribió a modo de contestación al mandatario que: “En que es mentira presidente y hace mucho daño. No hay pruebas de ello y la propia denunciante habló en La W esta mañana y reconoció que a ella no le ha pasado que tenga que ir en pañal a trabajar a Van Camps, porque no la dejan ir al baño en su jornada laboral. También dijo que no conoce un caso concreto de tal atrocidad “denunciada” por su ministra de Trabajo. ¿No le parece que un hecho tan grave primero debe ser investigado y comprobado y luego denunciado y sancionado? De lo contrario, es temerario y destruye @petrogustavo”.