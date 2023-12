Impresionante video en el que bus de transporte cayó por un abismo por mal estado de la vía en Tolima

Un aparatoso accidente de tránsito se presentó en horas de la mañana de este 18 de diciembre cuando un bus de la empresa Velotax cayó a un abismo por el mal estado de la vía en la ruta que conduce a Santa Helena, en el departamento del Tolima.

A través de redes sociales se compartió el video del momento exacto en el que se observa como el bus transita a poca velocidad por una vía en mal estado y llena de barro para poder pasar con éxito, pero desafortunadamente el bus terminó cayendo. “Ay, no, se va a ir” se escucha en el video que la persona que esta grabando grita de la impresión de ver al bus caer al abismo.

Las personas que estaban en la vía bajaron a auxiliar al bus y a las personas que se transportaban en é de forma inmediata. “Yo le dije que no lo halara, yo le dije, sabía que se iba a ir abajo” gritaba la mujer entre lágrimas.

Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado y tampoco se conoce si hubo heridos.

En redes sociales criticaron los gritos de la persona que estaba grabando cuando vio que el bus se estaba cayendo. “No juzgo los gritos de la señora por mas de que las lesiones o el accidente sean de menor consideración. Con el solo ver un bus pasar por esas trochas angostas y resbalosas dan nervios asi uno no esté adentro. No sabemos si tenía familiares o conocidos dentro del bus”, “Parce, qué tal la señora sea la dueña del bus y ese sea su ingreso? Ustedes no estarían gritando igual?”, “dentro del bus iban familiares de la señora, estaba muy angustiada por el accidente”, “Es fácil criticar cuando no es uno el que está presenciando el accidente pero por lo que se ve se hubiera evitado si la retroexcavadora deja de hablar el bus porque por el estado de la vía se deslizó hacia el abismo” fueron algunos de los comentarios.