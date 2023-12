Alcalde encargado de Medellín invitó a Federico Gutiérrez a un debate público para aclarar sus dudas sobre la administración saliente

El alcalde (e) de Medellín, Óscar Hurtado Pérez, le salió al paso a los cuestionamientos que durante semanas ha hecho el alcalde electo, Federico Gutiérrez, sobre el manejo de la ciudad por parte de la actual administración y los recursos para sus programas y proyecto. Por eso lo citó a un debate público para aclararle sus dudas.

“Hoy Medellín, según el DNP, es la ciudad más moderna del país, por encima de Bogotá y Barranquilla. Es la ciudad con la mejor ejecución fiscal, con los mejores índices de desempeño fiscal; las calificadoras nos dan los mejores puntajes calificando la gestión financiera como sostenible. Yo le pido al alcalde electo que, si tiene dudas frente a estas cifras, podemos invitarlo a un debate público, de cara a la ciudadanía, con rigor técnico, para que él pueda iniciar su gobierno con la verdad, por el bien de Medellín”, dijo el alcalde (e) Óscar Hurtado.

En ese sentido, el alcalde (e) cuestionó también que Federico Gutiérrez no haya asistido a ninguna de las 50 reuniones principales de empalme, ni a las 62 adicionales que se han realizado, y envió un equipo que no ha demostrado tener conocimiento de un empalme y que no han firmado acta del proceso. Actualmente, la entrega avanza en el 95 %.

“Frente a algunos cuestionamientos sobre el manejo de recursos, el alcalde Óscar Hurtado destacó que, cuando se recibió la actual administración, se tenía una deuda externa de 191 millones de dólares, pues, entre 2013 y 2014, Medellín adquirió un crédito con la banca multilateral por 250 millones de dólares para la ejecución del Tranvía de Ayacucho. Durante el periodo 2020-2023, se realizó el pago de más del 33 % de la deuda, y está en 125 millones de dólares, entregando una deuda externa saneada. Además, agregó que en la caja del Distrito hay un superávit de $400.000 millones para pagar deudas del Fondo de Estabilización Tarifaria del Metro, FET, y de EPM, una vez estén conciliadas, en enero de 2024″, indicó la Alcaldía de manera oficial.

En cuanto a la situación financiera del Hospital General de Medellín, el actual mandatario dijo que esto hace parte del desfinanciamiento que ocurre en todos los hospitales públicos del país y para ello, frecuentemente, se ha acudido al Ministerio de Salud, a la Superintendencia, a la ADRES, para que le den una solución de fondo a esta problemática.

“Hoy, las deudas de Savia Salud, de las EPS Privadas, otras liquidadas, tienen al borde del colapso al sistema de salud. Desde el Distrito hemos apoyado a nuestras Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, pero nuestros recursos no alcanzan. Además, estas entidades prestan el servicio al Régimen Subsidiado que, de acuerdo a la Constitución, es una responsabilidad del Presupuesto General de la Nación, quien le debe trasladar los recursos a las EPS”, agregó el alcalde (e).

Finalmente, Hurtado destacó, frente a la recuperación del Parque Biblioteca España, que ya avanza en un 92 % y que están asegurados todos los recursos, para garantizar la terminación de los tres edificios y las obras de urbanismo. “Ya están en proceso de contratación los recursos que faltan para el cierre y el ajuste del costo final de la biblioteca, que será entregado el próximo año”, concluyó el mandatario.