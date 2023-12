¿Un mensaje a Uribe? Salvatore Mancuso respondió a quienes cuestionan sus acusaciones en la JEP

El exjefe paramilitar de las AUC, Salvatore Mancuso, anunció en un comunicado de nueve párrafos, que apelará la decisión de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tras aceptarlo en esa Justicia Transicional.

¿La razón? Mancuso indicó que busca una admisión más integral y no solo como “bisagra entre paramilitares y la Fuerza Pública”, alegando, además, que todos sus procesos sean competencia de la JEP, pues dice que se encuentra en una situación de “inseguridad jurídica”, ya que comparece ante dos sistemas diferentes: la Justicia Transicional y Justicia y Paz.

“Esta apelación surge no solo por la inseguridad jurídica en la que me sitúa sino como un debate profundo sobre la factibilidad de operar dos sistemas de justicia transicional para un único conflicto armado, así como la urgencia de establecer un tribunal de cierre que garantice la conclusión justa y definitiva de estos procesos”.

Además, en la misiva, Mancuso respondió a políticos, militares y expresidentes como Álvaro Uribe, quienes han cuestionado sus acusaciones en audiencia.

“Sin ninguna verificación me afecta (la JEP), en principio, reputacionalmente. He creído que la traída de Mancuso a Colombia no tiene sino un objetivo, darle impunidad a cambio de que maltrate mi honra, en esa fabricación de infamias, para que me pongan preso. Ese es el único objetivo de la traída de ese bandido a Colombia”, dijo Uribe tras rendir versión libre en la Fiscalía luego de que Mancuso asegurara que el expresidente “participaron de la planeación de la masacre del corregimiento de El Aro” y del asesinato del abogado Jesús María Ovalle.

Te puede interesar: Del Río dijo que Uribe se victimizó en la Fiscalía por acusaciones de expara Mancuso: “dice que es un campesino”

“Las proclamas de inocencia y las acusaciones de calumnia que recibo de expresidentes y exfuncionarios solo subrayan su negación frente a una colaboración manifiesta con las AUC, tanto en lo operativo como en lo financiero y político. Durante años compartimos el poder político y militar, lo que los hace cómplices, ya sea por acción o por negligencia, de la expansión y el poder de las autodefensas en el país”, respondió Mancuso en su carta.

Mancuso se encuentra privado de la libertad en el Centro de Detención ICE de Atlanta (Estados Unidos), condenado por narcotráfico.