Del Río dijo que Uribe se victimizó en la Fiscalía por acusaciones de expara Mancuso: “dice que es un campesino”

Desde las 9 de la mañana, en el búnker de la Fiscalía, se llevó a cabo la diligencia reservada de versión libre, solicitada por el mismo expresidente, Álvaro Uribe, luego de las fuertes acusaciones por parte del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.

Por cerca de más de 3 horas, el también exsenador, no habría aportado nada nuevo y según declaraciones del abogado de víctimas Miguel Ángel del Río, se limitó a victimizarse.

“Una diligencia que resumo en tres palabras: lo mismo de siempre. Uribe siempre con su posición de víctima frente a las genuinas aspiraciones de la representación de víctimas. Siempre ha dicho una generalidad, que es un hombre perseguido, un campesino y un hombre que viene del campo, pero obviamente tenemos claridad de lo que ha pasado y dispondremos del tema probatorio para establecer esa responsabilidad penal”.

Te puede interesar: “Los uribistas van a tener que morderse un codo”: embajador de Colombia en México tras anulación de su nombramiento

Asimismo, del Río no fue ajeno en criticar a la Fiscalía, pues aseguró que “es más de lo mismo. El mismo show”. “No confiamos en este despacho porque valga la pena decir quien maneja esta investigación es el fiscal tercero delegado ante la Corte, Javier Cárdenas, quien solicitó la preclusión de la investigación contra Álvaro Uribe con los hechos jurídicamente relevantes. Lo anterior significa que este ejercicio está destinado a seguramente salir rápidamente en favor de Uribe. El afán y la urgencia que tienen está relacionada con que se acaba esta administración de impunidad y quieren seguramente cerrar todos los casos, como el de Pizano. Pero no creo que les alcance el tiempo”.

¿Qué dijo Salvatore Mancuso de Uribe?

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, decidió que el exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, en calidad de posible máximo responsable de patrones de macrocriminalidad, fue aceptado de manera excepcional a esa Jurisdicción.

Tras esta noticia, Vorágine y Revista Cambio, tuvieron acceso a apartes de la audiencia reservada que rindió Salvatore Mancuso, donde el exparamilitar aseguró que “Uribe, junto con Pedro Juan Moreno, su entonces secretario de gobierno del departamento, y los militares de la IV Brigada participaron de la planeación de la masacre del corregimiento de El Aro, una incursión paramilitar que se llevó a cabo en Ituango, Antioquia, entre el 22 y el 26 de octubre de 1997. Allí fueron asesinados 15 campesinos”, reseñaron los medios.

En otro fragmento de la audiencia, Mancuso aseguró que se reunió con el expresidente en su finca y que Pedro Moreno es quien, de parte del gobernador, pidió que se cometiera la masacre de El Aro: “En El Aro yo estuve, previo al Aro, porque El Aro se iba a hacer desde el 96, reunido en la oficina del general Manosalva, allá me encontré al general Ramírez, entre otras cosas (…) fue Iván Ramírez quien me manda para que organice y coordine la operación que nos pide Pedro Juan Moreno, y Pedro Juan Moreno viene a nombre de Uribe, Uribe se ha reunido conmigo, y yo me reuní el coronel Raúl Suarez, comandante de la policía de Córdoba, me llevó a reunirme a la finca de Uribe, por el gobernador Uribe para aquel momento y Uribe siempre tuvo conocimiento de la operación de El Aro”.

Tras esta acusación, Uribe le envío una carta a la JEP, asegurando que el excabecilla paramilitar, se contradice en sus declaraciones sobre la masacre de El Aro, pues dijo, en Justicia y Paz, Mancuso señaló que “no conoció a Álvaro Uribe ni al general Rosso José Serrano. Se contradice con las nuevas declaraciones”.