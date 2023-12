Indignación por hombres que golpearon brutalmente a dos mujeres por supuestamente parquear mal

Hay indignación por un hecho de intolerancia que se presentó en Charalá, Santander, por una golpiza que recibieron dos mujeres por parte de dos hombres que se encontraban en presunto estado de embriaguez. La agresión se presentó presuntamente por un carro que estaba parqueado en la vía.

Pese a que la situación fue reportada por los vecinos a las autoridades, la Policía de Santander no se ha pronunciado al respecto. “Ellos venían en un taxi y nosotras estábamos cuadrando un carro y como no pudieron pasar, ellos venían peleando en el carro los dos, venían manoteándose, traían un niño, y empezaron a insultarnos porque no pudieron pasar, ellos estaban muy borrachos, y yo me fui a abrir el portón y les dije que respetaran y empezaron a pegarme y ahí empezó todo” dijo una de las mujeres.

Los hechos tuvieron lugar el domingo 26 de noviembre pero fue hasta este sábado 02 de diciembre que se hizo la denuncia pública.

En el video que se difundió rápidamente por redes sociales se puede observar claramente cuando los dos hombres en aparente estado de embriaguez golpear brutalmente a puños y patadas a las dos mujeres en plena calle.

Otras personas que se encontraban en el lugar trataron de hacer a un lado a los hombres que estaban golpeando a las mujeres pero los sujetos volvían a arremeter contra ellas.

En la grabación también se alcanza a escuchar a una mujer, al parecer familiar o pareja de uno de los agresores, gritarle y tratar de persuadirlo diciéndole, “piense en el niño, Juan”, pero el hombre seguía tratando de agredir a las mujeres.

Al final del video se observa cómo al parecer el hombre comenzó a pelear con otro que intentaba defender a ambas mujeres, mientras que ellas intentaban de levantarse del piso y caminar de lo golpeadas que estaban.