Sargento llamado a investigación tras denuncia por grave maltrato a soldado: “deje de ser llorona”

En los últimos días se conoció en las redes sociales un video de una agresión verbal y presunta agresión física contra una mujer soldado, adscrita al Batallón Servicios N.° 7 Antonia Santos, ubicado en Villavicencio, Meta.

La denuncia, grabada por la afectada al parecer el pasado 12 de noviembre, evidencia un fuerte reclamo por parte de ella al sargento viceprimero del Ejército, Oswaldo Peñaranda Jiménez. “Yo no lo estoy tratando mal. Respete mi primero. ¿Por qué no me dice lo que me estaba diciendo?”, le pregunta ella. “¡Le digo entonces! Hijueputa, malparida. Dígalo. Venga, ¿yo le dije algo a esta cabo el día de la formación?”, la insulta Peñaranda.

La discusión se torna hacia otra soldado que escucha y trata de explicarle al sargento su versión. “A mí solo las soldados me dijeron que usted le decía a ellas que si a usted no le caí bien alguien, no la saludaba y ya”, argumenta. “¡Deje de ser chismosa! ¡Deje de ser chismosa!”, vuelve a insultarla.

La afectada nuevamente se defiende y le pide que la respete. “Respete. Mire las insignias que tiene y respete”. “Deje y verá soldado”. “Normal mi primero, lo que usted ordene. Aquí estamos y en el mundo andamos”, contesta la uniformada.

El altercado continúa por otros minutos donde cada uno defiende su teoría, en el que sargento viceprimero del Ejército, Oswaldo Peñaranda, cuestiona que la víctima haya acudido al conducto regular para denunciar. “Para eso está la escuadra femenina, pa’ contarles las cosas. ¿Sino para qué las pusieron? Pa’ eso lo tenemos”.

Te puede interesar: Capturan al sicario que habría asesinado a un abogado y a su hijo al interior de un BMW en Bogotá

Ante este argumento, Peñaranda vuelve a insultarla. “Deje de ser llorona. Malparida. Perra hijueputa. Hija de puta”. “¡Respete!”, responde ella. “Gonorrea esta. Demálas. Grábeme. Grábeme”, termina el video con una agresión física hacia la soldado”.

Sargento del Ejército es investigado

Tras conocerse de este video y con base en el dictamen entregado por Medicina Legal, “se realizó acompañamiento para instaurar la denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación”, señaló el Ejército Nacional en un comunicado de prensa, quien además indicó que “se hará la compulsa de copias correspondiente, a la Justicia Penal Militar, en aras de actuar dentro del marco legal correspondiente”.

Por otra parte, contra el sargento viceprimero del Ejército, Oswaldo Peñaranda Jiménez, cursa una investigación disciplinaria, de acuerdo a lo normando en la Ley 1862 de 2017 la cual se encuentra en etapa de instrucción.

“Los líderes deben ser un ejemplo a seguir en cuanto al cumplimiento de los valores y estándares militares. Esto implica demostrar un fuerte sentido de disciplina personal, integridad y ética en todas las acciones y decisiones que tomen. Al modelar el comportamiento esperado, con Comandantes que inspiraren a sus subordinados a seguir su ejemplo y fortalecerán la identidad militar en toda la organización”, aseguró el general Helder Fernan Giraldo Bonilla, comandante de las Fuerzas Militares.