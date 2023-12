Periodista de RCN ‘explotó’ contra Avianca porque le hicieron perder tiempo y plata: “Qué triste”

‘Avianca’ ha estado en el ojo del huracán durante los últimos días porque los usuarios han denunciado atraso en los vuelos, colapso en el Aeropuerto El Dorado y un mal servicio al cliente. En esta ocasión, un periodista del Canal RCN vivió ‘en carne propia’ el caos de la aerolínea.

Periodista de RCN explotó contra Avianca:

Se trata del presentador enfocado en los deportes, José Fernando Neira, quien al parecer tenía que ir a Medellín para grabar algunos programas desde allá, pero tuvo inconvenientes con la aerolínea, no como tal en el viaje, sino en la llegada de su equipaje, con los equipos de producción.

No obstante, esto no fue lo único que molestó a Neira, sino que al momento de poner la queja, le dieron una contestación genérica, con la cual le quedó claro que no solamente no iban a poder grabar como lo tenían previsto, sino que le habían hecho perder el tiempo.

A continuación le presentamos el comentario del periodista de RCN:

“Que triste lo que está sucediendo con Avianca, agenda lista en Medellín para hacer 5 programas de TV y... No llegó el equipaje. Respuesta: “haga la reclamación”... ‘De pronto llega esta noche o mañana’ ah?... ¿Y los gastos qué? Para eso se hace una producción. Perdimos el tiempo”, escribió José Fernando a través de su cuenta de ‘X’ (antes Twitter).

Que triste lo que está sucediendo con @avianca , agenda lista en Medellín para hacer 5 programas de TV y... No llegó el equipaje.

Respuesta: "haga la reclamación".. "depronto llega esta noche o mañana" ah?...

Y los gastos qué?. Para eso se hace una producción. Perdimos el tiempo — jose fernando neira (@jfneira) December 1, 2023

Avianca volvió a responder:

“Hola, Jose Fernando. Te informamos que las maletas están en camino y en cuanto lleguen al aeropuerto serán enviadas a la dirección que se tiene registrada en Medellín. Si tienes preguntas, dejamos este canal a tu disposición”.