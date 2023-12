¿Qué hará Hernández Bonnet? Dos equipos se ‘pusieron las pilas’ y dejaron al Gol Caracol ‘viendo un chispero’

Gol Caracol perdió a dos de sus figuras y muchos se preguntan qué hará Javier Hernández Bonnet.

Después de muchas especulaciones, este 1 de diciembre de 2023, el Bucaramanga confirmó oficialmente la contratación de Rafael Dudamel como su nuevo entrenador.

“¡Soñemos Juntos! 𝗕𝗶𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝗶𝗱𝗼 𝗥𝗮𝗳𝗮𝗲𝗹 𝗗𝘂𝗱𝗮𝗺𝗲𝗹 Nuevo director técnico del plantel profesional”

El anuncio del Bucaramanga no solo confirmó la designación de Rafael Dudamel como su nuevo entrenador, también fue una forma de anunciar que, por lo menos, él ya no estará en algunas transmisiones del Gol Caracol. Como es bien sabido, varios entrenadores activos hacían parte del equipo de analistas del Gol Caracol para los partidos de la Selección Colombia. Dudamel era uno de ellos y, con su llegada al ‘Leopardo’, seguramente no podrá dedicar el mismo tiempo a la televisión.

La otra baja del Gol Caracol.

Rafael Dudamel no fue la única baja del Gol Caracol en los últimos meses. Resulta que Gustavo Alfaro, otro de los entrenadores que ha comentado muchos partidos del ‘La Tricolor’, también consiguió equipo. Resulta que Alfaro se convirtió en el entrenador de la Selección de Costa Rica en octubre de 2023.

Las bajas del Gol Caracol pusieron a varios a pensar en quién se unirá al equipo del Gol caracol, cuyo director es Javier Hernández Bonnet. De hecho, Iván Mejía, el reconocido periodista que se retiró hace varios años, expresó dicha pregunta en su cuenta de X.

Contratados Alfaro y Dudamel, quien calienta en el Gol Caracol?. Denle pistas a HERNANDEZ Bonnet!! https://t.co/C3ZGVlagRa — Iván Mejía Álvarez (@PajaritoDeIvan) December 2, 2023

