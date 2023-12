Hombre gastó millonada en fiesta sexual y su esposa denunció al club nocturno porque lo habrían robado

Un insólito caso se presentó en un club de entretenimiento para adultos en Australia, cuando la esposa de uno de los clientes de ‘Pentagon Grand’ llegó al establecimiento para protestar por una supuesta estafa de la que su esposo habría sido víctima en una noche en dicho lugar. Al parecer, el hombre habría estado en el lugar donde pagó por una fiesta sexual de siete horas.

Le puede interesar: Paseo millonario en Bogotá: bombero habría sido víctima de delincuentes que lo escopolaminaron

Tal como lo mencionaron los administrativos de club de entretenimiento para adultos el sujeto habría mantenido relaciones sexuales con dos de las trabajadoras del lugar y departió en el sitio por más de siete horas donde pagó para que le cumplieran sus fantasías y fetiches.

Le puede interesar: “Lamentable y asqueroso”: Alejandra Azcárate se fue en contra de las autoridades tras susto que vivió en Bogotá

Suzanne Pfeifer, gerente del lugar, afirmó en los medios locales que el hombre pagó una hora en efectivo y manifestó que no quería que su esposa se enterara, sin embargo cuando el tiempo se acabó el sujeto quiso pagar por más con su tarjeta de débito pero al no tener fondos terminó usando la tarjeta crédito. Como es de conocerse al momento de realizarse el pago, la notificación llega en un mensaje de texto, pero para este caso no le llegó al hombre sino a la esposa de este, quien terminó por enterarse el lugar donde estaba su esposo y el gasto que había realizado.

Le puede interesar: ¿Uno al año no hace daño? Abogado explicó si puede ser despedido por emborracharse en fiesta de la empresa

Después de siete horas de fiesta sexual, las trabajadoras manifestaron que estaban cansadas por lo que el sujeto se fue del sitio, el hombre llegó a su casa en estado de embriaguez y al parecer también estaba drogado, según lo relataron los medios del lugar. No obstante, la esposa llevó al hombre al burdel para reclamar por la presunta estafa de la que fueron víctimas.

Pese a que la gerente del establecimiento le mostró las grabaciones de las cámaras de seguridad donde se evidenciaba que el hombre había estado gastando su dinero con las trabajadoras, la esposa del hombre procedió a protestar en frente del lugar por el presunto robo a su marido.

“Le hemos aconsejado que llame a la policía si cree que su marido ha sido ‘estafado’, porque no nos escucha, Si está enfadada por los 4000 dólares, que lo discuta con el marido, no con nosotros”, dijo la gerente. Cabe mencionar que la cifra que gastó el hombre por dicha fiesta equivaldría a 16 millones de pesos.