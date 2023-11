“Todo por un tinto”: Polo Polo criticó a sus compañeros de oposición por el avance de la Reforma a la Salud

Pese a la controversial Reforma a la Salud, propuesta por el Gobierno Petro que se debate en el Congreso y la que ha tenido varias demoras debido a los inconformismos que han presentado los miembros de la oposición, el pasado martes 28 de noviembre se aprobaron 14 artículos, lo que dejó sorprendido a más de uno. Uno de ellos fue Miguel Polo Polo, quien mostró su disgusto ante el avance del proyecto de Ley y en pocas palabras culpó a la reunión que tuvo el expresidente Uribe con el presidente Petro la cual habría desencadenado en el apoyo de la oposición a la Reforma, según el representante de la curul Afro.

Le puede interesar: “Que la carne llegue al plato de los pobres”: Petro habló sobre decreto que revive mataderos municipales

Cabe resaltar que la aprobación de los artículos fue promulgada por el Ministro de Salud, Luis Fernando Velasco, quien aseguró que se contó con la presencia de más de 100 congresistas y con ello se cumplió con el quórum definido. Este habría sido el detalle que causó la molestia de Polo Polo, pues cuestionó que los miembros de la oposición se hayan quedado en el quórum, entre ellos miembros de los partidos Conservador y de la U asegurando el número de congresistas para que fueran aprobados los artículos.

Le puede interesar: Indígenas Embera protestan sobre la Calle 26 para exigirle al Gobierno cumpla los acuerdos de reubicación

Aunque miembros del Centro Democrático también estuvieron presentes, la mayoría de los representantes se retiró a la hora de votar. Pero ante el avance que tuvo el proyecto de Ley, Polo Polo se desató y aseguró que el presidente Petro se habría “salido con la suya”.

“Y todo por un tinto, yo lo advertí. Petro se salió con la suya. Pero acá seguimos firmes dando la pelea por el país”, escribió el representante en su cuenta de X.

Y todo por un tinto, yo lo advertí… Petro se salió con la suya. Pero acá seguimos firmes dando la pelea por el país — MIGUEL ABRAHAM POLO POLO (@MiguelPoloP) November 29, 2023

Pero ante las palabras del congresista, otros de sus compañeros de la bancada de oposición también respondieron mostrando su inconformidad con Polo Polo. Uno de ellos fue el parlamentario del Centro Democrático Óscar Villamizar, quien respondió al tuit de Polo Polo y aseguró: “Miguel, no te queda bien este tweet queriendo lapidar al Centro Democrático con falsedades, el mismo partido que te ha ayudado y te ha defendido. Miguel, no todo vale, no vale desinformar. No votamos la reforma a la salud. Colombia no está en venta”.

De igual manera, el representante, Juan Espinal, le comentó: “Me extraña y me parece injusta tu posición frente al partido y frente a la bancada de la Cámara donde te hemos respaldado con cariño y contundencia”.