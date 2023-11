“Los derechos de los niños también son derechos humanos”: Día Mundial de la Infancia

Cada 20 de noviembre se conmemora la promulgación de la Convención sobre los Derechos de los Niños, donde se establece, a lo largo de 54 artículos, que los niños son sujetos de derechos de pleno desarrollo físico, mental y social, y con derecho a expresar libremente sus opiniones. Además, la Convención es también un modelo para la salud, la supervivencia y el progreso de toda la sociedad humana, así lo describe la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Le puede interesar: Madre e hija fueron atacadas por un taxista con gas pimienta en Bogotá y recibieron agresiones homofóbicas

Sin embargo, pese al gran avance en materia de protección a la infancia y a la adolescencia que se ha realizado en Colombia y al esfuerzo por garantizar que los niños y jóvenes crezcan en entornos saludables, el país sigue enfrentado cifras alarmantes de desprotección y violencia.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, manifestó que: “Todos los días cientos de niñas, niños y adolescentes son sometidos a abandono, desprotección y todo tipo de violencias. Bienestar Familiar reportó que 39.316 menores de edad han ingresado este año a Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos, es decir, cada día han ingresado 123 por hechos de violencia”.

Le puede interesar: Tres hermanas de 3, 6 y 9 años fueron abusadas por su papá, a quien dejaron en libertad horas más tarde

De acuerdo al informe de la Defensoría del Pueblo, la violencia sexual en menores es una de las violencias más reportadas, con casi 12.000 procesos de restablecimiento de derechos en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), además de 14.700 exámenes medicolegales por presunto delito sexual en niñas, niños y adolescentes.

En este mismo informe se alerta que los entornos familiares son donde más riesgo de violencia a la integridad sexual de niños y adolescentes se presenta. Adicionalmente, el defensor del Pueblo aseguró que a esto se le suman los “múltiples obstáculos en acceso, oportunidad y respeto a la dignidad de las víctimas”. No obstante, la Defensoría aseguró que así como la familia puede ser un epicentro de violencia, también puede ser uno de los entonos claves para la detección, la educación preventiva y red de apoyo frente a este tipo de casos.

Pero la problemática de la violencia sexual en menores no es la única a la que están expuestos los niños y adolescentes. Según Unicef Colombia: “En el país se siguen generando a diario episodios de reclutamiento, uso y utilización de niñez para el conflicto (la Comisión de la Verdad calculó más de 16.000 casos entre 1990 y 2017), violencia física, sexual y doméstica; agresiones y abusos. Además, más de 21.000 niños y niñas sufrieron desnutrición aguda en el 2022, más de dos millones no acceden a agua potable y se estima que más de 2.600.000 no accedieron a la educación ese mismo año”.

Ante este panorama, la representante de Unicef en Colombia, Tanya Chapuisat, manifestó que: “Detrás de los datos subyace una verdad innegable: aunque hemos avanzado, no es suficiente, nos falta hacer más esfuerzos, sumar voluntades”.

Es así como en medio del Día Mundial de la Infancia, el defensor del Pueblo hizo un llamado a todas las entidades para reforzar las medidas que prioricen la protección a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Para impulsar este llamado, la Defensoría solicitó a las administraciones locales que desde el 1 de enero del 2024 los derechos de la infancia sea el tema más relevante en las agendas públicas.

Según Camargo Assis esta iniciativa tiene como propósito que se “generen mecanismos de protección que permitan a las infancias tener una vida libre de violencias, que puedan crecer en espacios protectores y no ser abandonados, que les garanticen sus derechos a la integridad, alimentación, educación, familia, salud, entre otros”.

Mientras tanto Unicef Colombia lanzó su campaña “En tono azul” con la que busca incentivar sobre los cuidados y derechos de los menores. Para ello Unicef creó una canción inspirada en más de 50 frases de niños, niñas y adolescentes con la que se sensibiliza sobre su protección.

Unicef habilitó una página web www.entonoazul.com donde las personas pueden apoyar esta campaña con sus donativos y así contribuir a las labores de beneficencia que esta institución dirige a los niños.