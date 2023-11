Tres hermanas de 3, 6 y 9 años fueron abusadas por su papá, a quien dejaron en libertad horas más tarde

La madre de tres niñas de 3, 6 y 9 años denunció ante las autoridades que las menores habían sido abusadas sexualmente por su propio padre en repetidas ocasiones. Tras darse cuenta del abuso, la mujer entregó al sujeto a la Policía; sin embargo, el hombre se habría salido en libertad del CAI Rincón y se desconoce su paradero.

Las menores tuvieron que ser llevadas a la clínica San José Infantil, de Barrios Unidos, en Bogotá, luego de que la madre de las niñas se diera cuenta del abuso que sufrían sus hijas. Tal como lo informó el Ojo de la noche en Blu Radio, tan pronto como el sujeto supo que la madre y la abuela de las menores se enteraron de las violaciones, quiso escaparse para no responder por los delitos.

“Efectivamente, sí fueron violadas, mi hija de nueve años, seis años y tres años fueron violadas por el papá. Muy duro lo que estoy afrontando”, relató la madre al medio citado.

La madre se percató del maltrato luego de que su hija de 9 años le pidiera a su madre que no la dejara con su padre, pues, él llegaba borracho y la abusaba a ella y sus hermanas.

“Ella tenía miedo de ir a quedarse al apartamento de ella porque yo a veces voy, las dejo allá solitas mientras ella llega y ellas no quisieron quedarse en esa noche allá porque no querían quedarse porque el papá llegaba borracho y que no querían quedar. La cogía, que había una semana que la había cogido seguido”, dijo la madre al Ojo de la noche.

La madre de las niñas entregó el delincuente a las autoridades, sin embargo, luego de ser detenido por la Policía, los uniformados lo dejaron en libertad horas después, aun cuando se abrió el proceso legal en su contra.