“No le gusta el matoneo pero lo patrocina”: Karen Abudinen a Petro tras la foto en el partido de Colombia

Durante el partido de Colombia vs Brasil que se jugó el 16 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla, el presidente Gustavo Petro aprovechó la coyuntura del encuentro deportivo para publicar una fotografía en la que se evidenciaba a la exministra de Tecnologías, Karen Abudidnen, quien asistió al recinto para ver jugar al seleccionado tricolor.

No obstante, en la imagen que compartió el mandatario, Abudinen se encontraba al lado del alcalde electo de Medellín, Federico Gutiérrez; sin embargo, el jefe de estado señaló el rostro de la exfuncionaria con un trazado verde, intentando fijar la atención en la cara de la exministra.

Sin embargo, ante los miles de comentarios, el mandatario eliminó la foto de su cuenta, no sin antes haber causado toda una polémica en X, anteriormente conocida como Twitter. Pero ante la controversia, la exministra no se quedó atrás e hizo una publicación en su perfil de X en donde alertaba que cualquier riesgo que ella o sus familiares tuvieran iba a ser responsabilidad del mandatario.

“Gustavo Petro a raíz de su perfilamiento, desde anoche me llovieron insultos nuevamente. Usted y sus secuaces movieron la narrativa en elecciones de que fui yo quien se robó el dinero para encubrir al verdadero responsable, su protegido. Interpondré acciones ante la @CIDH para protegerme del actuar deliberado de usted y su gobierno en mi contra @petrogustavo. Ni con sus bodegas rusas o pagas logrará ocultar el inconformismo de la gente con su desgobierno. Lo hago responsable de lo que me pase. P.D No le gusta el matoneo pero lo patrocina, oscuro y siniestro. @GustavoBolivar”, escribió la exfuncionaria.