Petro publica foto de Karen Abudinen en partido de Colombia en Barranquilla

Este jueves, 16 noviembre, el presidente Gustavo Petro, dejó en evidencia la presencia de Karen Abudinen, exministra de Tecnologías, en el estadio Metropolitano. A través de su cuenta de X o Twitter, publicó una fotografía en la que aparece la barranquillera muy cerca del alcalde electo de Medellín, Federico Gutiérrez, quien asistió al encuentro deportivo.

Sin decir una sola palabra, solo señalando el rostro de la exministra en la fotografía, el presidente hizo la publicación, poco después de que el mandatario rechazara que su hija Antonella hubiese sido obligada a abandonar el estadio por el grito de los asistentes de “¡fuera Petro!.

Petro publicó foto de Karen Abudinen (Captura de pantalla.)

Las reacciones no se hicieron esperar y a través de la red social X o Twitter los usuarios se pronunciaron al ver la fotografía.

“Y? No puede ir al estadio?”, “Pide respeto para su hija e inmediatamente sale con esto, así no es tampoco. Lamento lo de Antonella igualmente, hostigarla tampoco era”, “Sea serio que ud es el Presidente no un actividad bodeguero. Mientras ud se supone que anda en EU, en el estadio a grito herido rechazando su gobierno y su manera de actuar”, “Presidente: ¿qué tiene que ver Karen en esto? No se combate el matoneo con matoneo” y “Carajoooooooo Cálmese, yaaaaaaa. No se rebaje, no se porte igual!!!! Usted es el jijuemadre presidente, por favor!!!! Pórtese Como tal !!! Guíe este país algún jijuemadre diaaaaaaa con inteligencia. Deje de jugar a dividir”.