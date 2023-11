“Señora, léase la Constitución”: Petro mandó a Vicky Dávila a estudiar y esta no lo bajó de “dictador”

En medio de la reciente decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible la prohibición de deducción de regalías en la base gravable del impuesto de renta para empresas en industrias extractivas, se desató una acalorada disputa entre la reconocida periodista Vicky Dávila y el presidente Gustavo Petro.

La polémica surgió cuando el presidente Petro anunció que, como consecuencia de la decisión judicial, el Ministerio de Hacienda se vería obligado a recortar el presupuesto de las tres ramas del poder público. Este pronunciamiento no pasó desapercibido para Vicky Dávila, quien rápidamente expresó su descontento, calificando la medida como “grave” y acusando al presidente de retaliación y amenaza contra la independencia de las ramas del poder público en Colombia.

En sus declaraciones, Dávila afirmó: “Es muy grave que ante el fallo de la Corte Constitucional sobre las regalías, Petro reaccione anunciando que les bajará el presupuesto a los poderes públicos, entre ellos, obvio, a la rama judicial. Es una retaliación, una amenaza, una mordaza. Es un castigo por no fallar como el presidente quería, buscaba y necesitaba. Un ataque contra la independencia de la Corte Constitucional.”

Ante estas críticas, el presidente Petro se defendió invitando a Dávila a leer la Constitución Política del país. La respuesta del mandatario sugiere que su decisión está respaldada por la legalidad y que busca asegurar la estabilidad financiera del país tras el fallo de la Corte Constitucional.

“Señora, la ley ordena cuando los ingresos no pueden ya financiar el gasto, que el ministro de Hacienda recorte los presupuestos. Léase la constitución”, aseguró Petro.

Al parecer, a Vicky Dávila no le gustó ‘ni cinco’ que Petro la mandara a estudiar la Constitución, por lo que respondió con contundencia y hasta lo tildó de “dictador”.

“Usted, como presidente, respete y acate las decisiones de la Corte Constitucional y de toda la rama judicial y no amenace a los magistrados con recortes por un fallo que emitieron que a usted no le gusta. Respete la independencia de poderes, eso también está en la Constitución. Usted tal vez es quién debe leerla para que no cometa atropellos de dictador”, concluyó la periodista.

La tensión entre la periodista y el presidente refleja las profundas divisiones en torno a las decisiones judiciales y su impacto en la política y la sociedad colombiana.