Piedad Córdoba es llamada a la Corte Suprema que le abrió una investigación formal

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó la apertura de una investigación formal contra la senadora Piedad Córdoba. La congresista del Pacto Histórico es investigada por los delitos de peculado por apropiación y enriquecimiento ilícito.

El proceso se da en medio del caso de la ‘Farcpolítica’. La senadora había sido citada por la Corte el pasado 28 de julio, para una sesión de interrogatorio. Sin embargo, Córdoba no se presentó y por eso la Sala de Instrucción tomó la decisión de abrir formalmente la investigación.

De acuerdo con el expediente, hay 14 denuncias contra la congresista por sus presuntos estrechos vínculos con las FARC. Los nexos con los cabecillas de la antigua guerrilla, según la investigación, empezaron en 1998.

También es objeto de investigación en este caso, de acuerdo con las denuncias y las compulsas de copias reseñadas, una supuesta relación con el empresario barranquillero, hoy preso en Estados Unidos, Álex Saab desde el año 2009.

Presuntamente Córdoba habría ayudado a recuperar dinero del Cadivi y de crear una relación posterior que implicó que Saab usara una de sus empresas para recaudar dineros para Córdoba.

Piedad Córdoba compareció ante la JEP

La senadora del Pacto Histórico, partido de Gobierno, Piedad Córdoba, rindió declaración juramentada hace poco más de un año ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La declaración incluyó temas álgidos en el país como el homicidio de Álvaro Gómez Hurtado y la presunta autoría de esta crimen por parte de las antiguas Farc-EP. Esta versión será tenida en cuenta en el proceso de aportes tempranos a la verdad por parte de exintegrantes de las Farc-EP.

El docente, político, abogado y periodista fue asesinado el pasado 2 de noviembre de 1995, cuando salió de dictar clase en la Universidad Sergio Arboleda, en el norte de la ciudad de Bogotá. Sin embargo, y a pesar de que en 2020 se habría conocido una carta en la que las Farc se atribuyeron este desafortunado magnicidio, la senadora Córdoba señaló que poco sabe realmente de este crimen.

Cabe mencionar que en entrevistas en el pasado, la congresista ya había insinuado poseer información sobre este asesinato, pero su última versión indica que realmente no sabe mucho. “Yo james señalé a estos señores como los autores, pero lo que sí insistí muchísimo era que se supiera la verdad, ellos hicieron una declaración pública que a mi me llenó de satisfacción”, explicó.

Adicional a esto, la senadora expresó que ella simplemente ha sido testigo de oído de los avances de caso. “Yo simplemente fui una testigo de oídas, hice lo que debía hacer cualquier ciudadano, respetuoso de la ley y del derecho y con la obligación de dar a conocer cualquier noticia criminal”, fueron sus palabras.

También argumentó que ella sabía que habían sido las Farc los responsables de este crimen, sin explicación alguna. “¿Por qué dije lo que dije sobre quiénes eran?, porque ya sabía que eran ellos. Segundo, porque había tenido ese encuentro fortuito sobre una persona que yo no volví a ver y que traté después de localizar”, agregó.

Esa persona que se le habría acercado, según declaró, habría sido quien le disparó al político asesinado. “La persona se me acercó me dijo, yo fui el que disparó contra Álvaro Gómez. A mí me dio muchísimo susto. Yo lo único que le dije fue: Vaya a las autoridades, declare que eso es muy importante para el tema del esclarecimiento de la verdad”, también señaló.