“Lo que faltaba...compositor”: ¿De qué se trata la propuesta de un nuevo himno que hizo Gustavo Petro?

El ahora presidente de Colombia, Gustavo Petro, está acostumbrado a estar metido en varias polémicas, como se dice popularmente es un personaje que despierta amores y odios, quienes lo quieren, lo apoyan con todos sus pensamientos y forma de actuar, por el otro lado, quienes son sus detractores se valen de cualquier razón para criticarlo.

El presidente recientemente generó nuevos comentarios por replicar a un tweet publicado por la exsenadora Piedad Córdoba. Con motivo de la conmemoración del fallecimiento del líder político Jorge Eliecer Gaitán, el 9 de abril, Córdoba compartió un fragmento de un porro de Pacho Galán llamado ‘A la carga’, dedicado a Jorge Eliecer Gaitán, que dice “Vamos a la carga, vamos a la lucha, vamos con el grito, libertad”. “Si eres colombiano, este es el momento, la paz hay que salvar, a la presidencia Gaitán tiene que ir”.

Gustavo Petro aprovechó la publicación de Córdoba y la compartió en su perfil. Pero, no solo eso, además agregó un texto en su tweet con propuesta incluida “Les propongo este himno como himno del progresismo colombiano, lo adaptamos y lo adoptamos?”, una pregunta abierta para sus seguidores que no quedó muy clara, pues el progresismo no es un partido político en el país y en varias ocasiones el máximo mandatario se ha referido como un movimiento que quiere que se implemente en el país bajo su mandato.

Les propongo este himno como himno del progresismo colombiano, lo adaptamos y lo adoptamos?. https://t.co/LQMhxsSPj7 — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 10, 2023

Como era de esperarse, el tweet generó varios comentarios, pero la mayoría de ellos criticándolo no apoyando su idea, entre estos se puede leer por ejemplo: “Lo que faltaba...compositor”, “Petro basta ya”, “No gracias Don Gustavo, pero le agradezco”, “Chávez ha resucitado #PobreColombia”, “¿No cree que tiene responsabilidades mucho más altas y urgentes que estar proponiendo himnos por Twitter?”.