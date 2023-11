Policía satánico demandó a la institución por ponerlo a rezar: “No deberíamos seguir las reglas”

Un patrullero de 20 años, identificado como Andrés Parales, se identifica a sí mismo como satánico y asiste a la iglesia Lavey, no obstante, el joven que cumple con su servicio en la seccional de Bucaramanga, asegura que su libertad de culto se ha visto vulnerada debido a que en la institución lo obligan a rezar la oración de la Policía.

El joven presentó un derecho de Tutela, ya que manifestó que Colombia, al ser un Estado laico, no debe imponer a los ciudadanos la práctica de un credo religioso en específico; sin embargo, aseguró que la Policía sí lo hace al obligarlo a rezar bajo los lineamientos católicos. Adicionalmente, el patrullero expresó su inconformidad con los requisitos de la institución sobre la presentación personal que debe tener, entre las que se incluye llevar el cabello corto, contradiciendo su deseo de portarlo largo en señal de rebeldía, tal como lo indica su religión de Lavey.

Durante una entrevista con el diario de El Espectador, el policía explicó algunos detalles sobre la forma en la que vive en el satanismo: “En la religión satánica en ningún momento se habla sobre violencia. Incluso, dice que una persona no puede tener nada sexual con alguien que no lo quiera. Son consejos de vida y los asumí desde adolescente, que era ese el estilo de vida que quería para mí”, dijo Parales.

No obstante, dichos estilos de vida que ha venido adoptando desde hace 5 años, cuando se vinculó a la religión satánica a los 15 años, se han visto confrontados con los estilos que le exige la Policía Nacional. “Desde el principio fui obligado a rezar la oración del policía, que es católica. Al no sentirme cómodo diciéndola fui regañado, e incluso un intendente me amenazó (indicando que me haría lo mismo que le ocurrió a Lucas Villa), por lo que debí cumplir con las exigencias que me hacían”, aseguró el joven.

¿Policía satánico ganó la tutela contra la institución?

Aprovechando sus conocimientos en Derecho, carrera que el patrullero cursó por algunos semestres, pero que por razones económicas tuvo que aplazar sus estudios, el joven presentó su recurso para exigir que le respetaran sus creencias, sin embargo, el fallo no fue a su favor, pues rechazaron los reclamos del joven debido a razones institucionales. Como era de esperarse, esta decisión fue tomada como injusta por Parales ya que “todas las personas, sin excepción, deberían tomar sus propias decisiones relacionadas con su apariencia y estilo de vida, todo guiado por sus principios, valores, creencias y deseos. No deberíamos seguir las reglas que nos imponen socialmente”, expresó citando a lo consagrado en la biblia satánica de Lavey.